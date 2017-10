NB I - Az Újpest 0-2-ről egyenlített a Videoton ellen

2017. október 28. 17:55

A csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Videoton egy pontot hozott el az Újpest otthonából a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombati játéknapján.

OTP Bank Liga, 14. forduló:

Újpest FC-Videoton FC 2-2 (0-2)



Szusza Ferenc Stadion, 1593 néző, v.: Solymosi

gólszerző: Pauljevic (50.), Tischler (71.), illetve Henty (1.), Hadzic (5.)

sárga: Zsótér (44.), Pávkovics (63.), Sankovic (81.), illetve Scepovic (56.), Stopira (59.), Pátkai (62.)

piros: Hadzic (37.), Suljic (90.)



Újpest: Pajovic - Balázs (Mohl, 87.), Litauszki, Pávkovics, Pauljevic - Windecker, Sankovic (Selmani, 87.)- Simon (Tischler, a szünetben), Nagy, Zsótér - Novothny



Videoton: Kovácsik - Fiola, Juhász (Nego, a szünetben), Vinícius, Stopira - Varga, Suljic, Pátkai, Hadzic - Scepovic (Szolnoki, 57.), Henty (Tóth B., 94.)



A találkozót a listavezető Videoton várta jobb formában, a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén hét pontot gyűjtött, míg a szombatnak a kilencedik helyről nekivágó fővárosiak ugyanebben az időszakban nyeretlenek maradtak.



Még fél perc sem telt el a meccsből, de már vezetett a vendégcsapat: Henty a védők között kilépve előbb a kapufára lőtt, majd az elé pattanó labdát már biztos lábbal vágta a hazai kapuba. Újabb négy perccel később duplájára nőtt az előny, miután a hazai kapus által kiöklözött labdára Hadzic érkezett, és nem hibázott. Az ömlő esőben az első negyedóra után elszürkült a játék is, a Videoton visszább vett az iramból, az Újpest pedig eleve lendület nélküli, kedvetlen futballal nyitotta a mérkőzést. Egy vendégkapufa és több kimaradt fehérvári helyzet után váratlan fordulatot vett a mérkőzés: könyöklésért kiállították a második Videoton-gól szerzőjét, Hadzicot, így a vendégek megcsappant létszámban várhatták a meccsből még hátralevő szűk egy órát.



Az Újpest ugyanakkor érdemben nem nehezítette meg a tízfős csapat dolgát, egészen az 50. percig, amikor is váratlanul szépített a hazai gárda: a 16-oson elé pattanó labdát Pauljevic zúdította védhetetlenül a kapu jobb oldalába. Majd jött az egyenlítés is: a csereként beállt Tischler a kapuba juttatta a labdát a 71. percben. A 90. percben a túl indulatosan reklamáló Suljicot is leküldte a pályáról a játékvezető, az idegessé vált hangulatban, a nézőtéri bekiabálások miatt átmenetileg meg is álló meccsen bármelyik csapat megszerezhette volna a győzelmet, de újabb gól már nem esett, igaz, ehhez az is kellett, hogy Tischler a 91. percben büntetőt hibázzon...

MTI