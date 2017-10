Szájer: Nyugat-Európa az önfeladás állapotában van

2017. október 28. 20:40

Nyugat-Európa az önfeladás állapotában van, de Magyarországot nem kényszeríthetik erre, "ha meg akarjuk védeni Magyarországot, határozottan a sarkunkra kell állnunk" - jelentette ki Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő a nemzeti konzultációról szóló szombati lakossági fórumon Egerben.

A politikus az érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt helyi Polgárok Házában, mintegy 150 ember előtt hangsúlyozta: az uniós politikusok többségének volna lehetősége, hogy fellépjen saját hazája és Európa biztonsága érdekében, de hiányzik az akaratuk ehhez.



Ezek a politikusok saját üzleti érdekeik miatt, ellentétben a magyar kormánnyal nem a választóikat, hanem a nyitott, kevert népességű európai társadalom létrehozásában érdekelt Soros György tervét képviselik - fogalmazott Szájer József.



Szájer József erkölcstelennek nevezte azokat az európai döntéshozókat, akik hitegetéssel ösztönzik a migrációt és úgy vélte: ők felelősek mindazok haláláért, akik otthonaikat elhagyva vállalkoznak a veszélyes tengeri útra, majd tömegesen hullámsírba vesznek. "A szolidaritás szép szó, jelentése számunkra is fontos, de amit ma Brüsszelben művelnek vele, az elképesztő" - fogalmazott.



Ugyanakkor megjegyezte: az unión belül "a migráció tabutéma, aki beszél róla, azt kiközösítik, szélsőségesnek minősítik", miközben Nyugat-Európa nagyvárosainak tereit már elfoglalták a bevándorlók.



Az érintett tagállamok vezető politikusai azért támadják Magyarországot, mert bár saját szavazóik a magyar választókhoz hasonló véleményen vannak, nem merik őket erről megkérdezni - tette hozzá. Ezért is törnek előre ezekben az országokban a migrációt elutasító pártok - tette hozzá.



Az EP képviselő kijelentette: a honi ellenzék ugyancsak egységesen tagadja a Soros-terv létezését, támogatja a migránsok európai kötelező elosztását, a kormány azonban kitart amellett, hogy nem teszi Magyarországot bevándorló országgá, és megvédi az itt élőket a migráció következményeitől.



Rámutatott: a nemzeti konzultáció azért fontos a kormánypárti politikusoknak és uniós képviselőknek, hogy az európai színtéren e témában folytatott küzdelmek során érveiket a magyar választók minél szélesebb körének támogatása hitelesítse.



Különösen fontos ez figyelembe véve, hogy az Európai Parlamentben megvan a szükséges többség a Soros-terv elfogadásához - mondta Szájer József, aki arra is kitért: a magyar kormány nem Soros György ellen, hanem a terve és a "rövidlátó, buta, elvtelen európai politizálás ellen" harcol, ami az ukrán oktatási törvény kapcsán is tetten érhető.



Ahogy a nemzeti konzultáció, úgy a jövő évi választás tétje is egyértelmű és világos: meg kell védeni mindazt, amit az elmúlt évszázadok során az ősök örökül hagytak, annak a közös munkának az eredményét, mely az elmúlt 7 évben a csőd széléről visszarántotta és sikeressé tette, fejlődő pályára állította Magyarországot - fogalmazott Szájer József.

MTI