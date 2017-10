NB I - Élre állt a Ferencváros

2017. október 28. 21:04

Helycsere történt a tabella élén a labdarúgó OTP Bank Ligában, mivel a Videoton döntetlent játszott, a Ferencváros viszont győzött a 14. fordulóban.

A székesfehérváriak öt perc alatt kétgólos előnybe kerültek az Újpest vendégeként, végül örülhettek, hogy nem kaptak ki, igaz, szűk egy órát emberhátrányban játszottak, a végére pedig kilenc emberre fogyatkoztak. A Ferencváros ugyanakkor begyűjtötte a három pontot Mezőkövesden, ezzel utolérte a Videotont, sőt, jobb gólkülönbségével meg is előzte.



Győzött a címvédő Honvéd is, mégpedig a Balmazújváros vendégeként, s hozzá hasonlóan három gólt szerzett idegenben a Diósgyőr is. A harmadik helyezett Debrecennek is jól sikerült a szombati mérkőzése: hazai pályán begyűjtötte a három pontot.



OTP Bank Liga, 14. forduló:



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Budapest Honvéd 0-3

Újpest FC-Videoton FC 2-2

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 0-1

Debreceni VSC-Paksi FC 3-2

Swietelsky Haladás-Diósgyőri VTK 0-3

Puskás Akadémia FC-Vasas FC 0-0



A tabella:

1. Ferencvárosi TC 14 8 5 1 28-13 29 pont

2. Videoton FC 14 8 5 1 29-16 29

3. Debreceni VSC 14 7 4 3 23-12 25

4. Budapest Honvéd 14 6 4 4 24-22 22

5. Diósgyőri VTK 14 6 3 5 27-23 21

6. Vasas FC 14 6 2 6 19-23 20

7. Paksi FC 14 4 6 4 22-23 18

8. Puskás Akadém 14 4 4 6 17-21 16

9. Újpest FC 14 3 7 4 18-19 16

10. Swietelsky Haladás 14 3 2 9 11-27 11

11. Balmaz Kamilla 14 2 4 8 16-22 10

12. Mezőkövesd Zsóry FC 14 2 4 8 15-28 10



A 15. forduló programja:

november 4., szombat:



Swietelsky Haladás-Paksi FC, Sopron 15.30

Ferencváros-Debreceni VSC 15.30

Videoton FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Felcsút 15.30

Vasas FC-Újpest FC, Dunaújváros 15.30

Diósgyőri VTK-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, Debrecen 15.30

Budapest Honvéd-Puskás Akadémia FC 19.30



Korábbi eredmények:



1. forduló (július 15-16.):

Paksi FC-Újpest FC 2-2, Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2, Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 2-0, Vasas-Diósgyőri VTK 0-2, Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-1, Ferencváros-Puskás Akadémia 1-1



2. forduló (július 22-23.):

Újpest FC-Ferencváros 2-2, Puskás Akadémia-Videoton FC 1-3, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Vasas FC 0-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-2, Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK 2-2, Swietelsky Haladás-Debreceni VSC 1-0



3. forduló (július 29-30.):

Paksi FC-Debreceni VSC 1-1, Swietelsky Haladás-Diósgyőri VTK 0-3, Budapest Honvéd-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2, Vasas-Puskás Akadémia 2-0, Videoton FC-Újpest FC 2-2, Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 5-0



4. forduló (augusztus 5-6.):

Debreceni VSC-Ferencváros 0-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Videoton 0-2, Újpest FC-Vasas 1-0, Paksi FC-Swietelsky Haladás 2-0, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Diósgyőri VTK 4-0, Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 0-2



5. forduló (augusztus 12.):

Budapest Honvéd-Újpest FC 2-1, Vasas-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Ferencváros-Paksi FC 1-1, Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia 2-2, Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-1, Videoton FC-Debreceni VSC 1-0



6. forduló (augusztus 17-19., illetve szeptember 6.):

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 1-2, Puskás Akadémia FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-1, Újpest FC-Diósgyőri VTK 1-1, Debreceni VSC-Vasas 4-1, Ferencváros-Swietelsky Haladás 2-0; Paksi FC-Videoton FC 1-4



7. forduló (augusztus 26-27.):

Vasas-Paksi FC 3-1, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Újpest FC 0-1, Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1, Swietelsky Haladás-Puskás Akadémia 1-5, Budapest Honvéd-Debreceni VSC 1-3, Videoton FC-Ferencváros 3-1



8. forduló (szeptember 9-10.):

Ferencváros-Vasas 5-2, Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 3-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2, Újpest FC-Puskás Akadémia 1-3, Videoton FC-Swietelsky Haladás 3-1, Paksi FC-Budapest Honvéd 2-2



9. forduló (szeptember 16.):

Vasas FC-Videoton FC 3-1, Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 0-1, Diósgyőri VTK-Paksi FC 2-4, Swietelsky Haladás-Újpest FC 1-0, Budapest Honvéd-Ferencváros 1-3



10. forduló (szeptember 23.):

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 2-0, Paksi FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0, Debreceni VSC-Puskás Akadémia 3-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 2-4, Videoton FC-Budapest Honvéd 1-1, Vasas FC-Swietelsky Haladás 1-0 (október 17-én pótolták)



11. forduló (szeptember 30.):

Újpest FC-Debreceni VSC 1-1, Puskás Akadémia-Paksi FC 1-2, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencvárosi TC 2-3, Diósgyőri VTK-Videoton FC 2-3, Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 2-2, Budapest Honvéd-Vasas FC 1-4



12. forduló (október 14.):

Swietelsky Haladás-Budapest Honvéd 1-2, Diósgyőri VTK-Vasas FC 5-0, Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő-Videoton FC 1-1, Újpest FC-Paksi FC 0-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 0-2, Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 1-1



13. forduló (október 21.): Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Ferencvárosi TC-Újpest FC 1-0, Videoton FC-Puskás Akadémia FC 2-0, Vasas FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-2, Debreceni VSC - Swietelsky Haladás 1-1, Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd 2-1

MTI