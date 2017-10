Lomnici: Soros György nemzetbiztonsági kockázat

2017. október 29. 09:08

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint kis túlzással Soros György világuralomra tör, mert a világ számos pontján aktív politikailag.

Az alkotmányjogász a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta, Soros György hálózata nem csak demokratikus eszközökkel gyakorol nyomást, arról már 2003-ban voltak brit titkosszolgálati információk, hogy szervezetei élére politikusokat, volt titkosszolgákat állított.



Soros György végső célja ifj. Lomnici Zoltán szerint anyagi természetű, de politikai elképzeléseinek erőszakos terjesztése is hatékonyabb lehet a nyílt társadalmakban. Soros György abban érdekelt, hogy kevert, határok nélküli, a gazdasági köröknek kiszolgáltatott Európa jöjjön létre - mondta.



Az Egyesült Államokban tartja magát az a beszéd, amely szerint Soros György pénzzel vásárolt politikai befolyást, a demokrata párt fő támogatója lett, hálózata titkosszolgálati módszereket is bevet - mondta az alkotmányjogász.



Ez egyes esetekben nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet egyes államokban, ez a helyzet most Magyarországon és Lengyelországban is - tette hozzá.



Ezzel kapcsolatban megjegyezte még: Soros Györgyöt a bosszúvágy is fűti, a rendelkezésére álló minden eszközzel meg akarja dönteni azt a rendszert, amely az ő korábbi szellemi holdudvarát a "politikai szemétdombra" küldte.

MTI - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság