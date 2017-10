Kanada 150. - Érdi Tamás-koncert a Zeneakadémián

2017. október 29. 21:38

Érdi Tamás zongoraművész szombaton Kanada fennállásának 150. évfordulója alkalmából ad koncertet a Zeneakadémián.

A korábban Kanadában is tanuló zongoraművész az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában elmondta: hálából adja a koncertet, részben, amiért 1956-ban Kanada fogadta be a legtöbb magyart, részben pedig amiért ő maga is ösztöndíjasként fejleszthette zongoratudását Torontóban.



Elmondása szerint a szombati koncert programját Kanada budapesti nagykövetségével együtt állították össze, kifejezetten a kanadai-magyar barátság jegyében. Az első részben Beethoven Coriolan nyitánya és Beethoven C-moll zongoraversenye hangzik el Ajtony Csaba vezényletével, az Anima Musicae kamarazenekarral.



A második részt egy XVIII. századi kanadai operához készült nyitány és egy kanadai kortárs mű alkotja, a programot pedig Kodály Zoltán Galántai táncok című darabja zárja a Zeneakadémián - mondta.



Hozzáfűzte: éppen szombaton érkezett meg egy három állomásból álló körútról Kanadából: tíz nap alatt Torontóban, Ottawában és Montrealban koncertezett. Mint mondta, nagyon nagy élmény volt számára abban a koncertteremben játszani Torontóban, ahol korábban négy évig tanult.

MTI