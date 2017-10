Mexikói Nagydíj - Verstappen nyert, Hamilton világbajnok

2017. október 29. 22:39

Pályafutása negyedik világbajnoki címét nyerte meg Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája a vasárnapi Forma-1-es Mexikói Nagydíjon, amelyen Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője győzött.

A 20 éves Verstappennek ez volt az idei második, s pályafutása harmadik futamgyőzelme, Hamiltonnak pedig egy kilencedik hely is elegendő volt ahhoz, hogy megnyerje a 2017-es világbajnokságot, ezzel pedig minden idők legsikeresebb brit F1-es pilótája lett.



Verstappen mögött Hamilton csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett a második, a szintén finn Kimi Räikkönen, a Ferrari versenyzője pedig a harmadik.



Hamilton legnagyobb riválisa, a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel (Ferrari) negyedikként ért célba.



A rajtnál Verstappen agresszívan támadni kezdte a pole pozícióból rajtoló Vettelt, majd az első kanyarban Hamilton és Bottas is "beszállt" a küzdelembe. A hosszú célegyenes után következő kanyargósabb részen mindhárom autó többször is egymáshoz ért, Vettel Ferrariján megsérült az orrkúp, Hamilton pedig jobb hátsó defektet kapott. Az első kör végén mindketten a boxba hajtottak, így Vettel a 19., Hamilton pedig az utolsó, 20. helyen tért vissza a pályára. Az élen Verstappen haladt, a második pozícióban Bottas, a harmadikban pedig Esteban Ocon (Force India) száguldott.



A 20. körben Vettel már a 13. helyig jött előre, míg Hamilton be volt szorulva a 19. pozícióban, s nem is tudott feljebb lépni. A brit a csapatrádión arra panaszkodott, hogy nem tud közelebb kerülni az előtte haladó riválisához.



A 33. körben Pierre Gasly (Toro Rosso) műszaki hiba miatt feladni kényszerült a versenyt, de az autóját veszélyes helyen állította meg, ezért a versenybíróság elrendelte a virtuális biztonsági autót, így minden pilótának tartania kellett a tempót, előzni pedig tilos volt. Ez alatt az idő alatt szinte a teljes mezőny kiállt kerékcserére a boxba, így tett Vettel és Hamilton is.



A 35. körben Verstappen, Bottas, Räikkönen volt a dobogósok sorrendje, Vettel a nyolcadik, Hamilton a 16. pozícióban száguldott. Húsz körrel a leintés előtt Vettel a hatodik, Hamilton pedig a 12. helyen haladt, az élen változatlanul Verstappen, Bottas, Räikkönen volt a sorrend.



A hajrá, vagyis az utolsó 10 kör kezdetén Vettel már negyedik volt, de közben Hamilton is előrébb tudott jönni, már a 10., egy pontot érő pozícióban autózott, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy két versennyel az idén vége előtt bebiztosítja vb-címét.



A szezon két hét múlva, Brazíliában folytatódik.

A vasárnapi Forma-1-es Mexikói Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):

Végeredmény, Mexikói Nagydíj, Mexikóváros (71 kör, 305,354 km, a pontszerzők):



1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:36:26.552 óra

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 19.678 másodperc hátrány

3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 54.007 mp h.

4. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:10.078 mp h.

5. Esteban Ocon (francia, Force India) 1 kör h.

6. Lance Stroll (kanadai, Williams) 1 kör h.

7. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1 kör h.

8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h.

9. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1 kör h.

10. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 1 kör h.

pole pozíció: Vettel



A vb-pontversenyek állása 18 futam után (még 2 van hátra):



pilóták:



1. Hamilton 333 pont - már világbajnok

2. Vettel 277

3. Bottas 262

4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 192

5. Räikkönen 178

6. Verstappen 148

7. Perez 92

8. Ocon 83

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 54

10. Stroll 40

11. Felipe Massa (brazil, Williams) 36

12. Nico Hülkenberg (német, Renault) 34

13. Romain Grosjean (francia, Haas) 28

14. Magnussen 19

15. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 13

16. Alonso 11

17. Jolyon Palmer (brit, Renault) 8

18. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5

19. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 5



csapatok:



1. Mercedes 595 pont - már világbajnok

2. Ferrari 455

3. Red Bull 340

4. Force India 175

5. Williams 76

6. Toro Rosso 53

7. Renault 48

8. Haas 47

9. McLaren 24

10. Sauber 5

MTI