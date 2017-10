Az EasyJet megvásárolja az Air Berlin egy részét

2017. október 30. 17:19

Az EasyJethez kerül a fizetésképtelen Air Berlin egy része, hétfői német lapjelentések szerint a brit diszkont légitársaság átveszi a fizetésképtelen német vállalat 25 repülőgépét a személyzettel és a repülőtér-használati jogokkal együtt.

Az EasyJet 40 millió eurót (12,4 milliárd forintot) fizet az üzletrészért, és átvesz nagyjából ezer pilótát és légikísérőt. Ezzel az Air Berlin csoport valamennyi meghatározó része új tulajdonoshoz került.



A legnagyobb rész, 81 repülőgép a személyzettel együtt, valamint az Air Berlin két leányvállalata, a továbbra is fizetőképes Fly Niki légitársaság és az LGW légitársaság további 20 géppel a német Lufthansa csoporthoz kerül, a flotta karbantartásával foglalkozó airberlin techniket pedig a Zeitfracht nevű berlini szállítmányozási cég és a Nayak nevű repülőgép-karbantartó vállalkozás vásárolja meg közösen.



A Lufthansa 210 millió eurót fizet, a gépek és nagyjából 3000 munkavállaló az Eurowings-hez, a Lufthansa csoport diszkont légitársaságához kerül, ez üzemelteti majd a Budapest-Berlin járatot is, egyelőre nem tudni, hogy mikortól.



Az ügyletekhez meg kell szerezni az illetékes versenyfelügyeleti hatóság, az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságának engedélyét. Ez decemberben várható, így a következő hetekben nehézkessé válhat a németországi légi utasszállítás, mert az Air Berlin pénteken végleg beszüntette tevékenységét, de a Lufthansa és az EasyJet csak a versenyhatósági engedély megszerzése után építheti be hálózatába az új gépeket.



A lehetséges fennakadás dimenzióját mutatja, hogy az Air Berlin leányvállalataival együtt több mint 90 ezer le- és felszállási joggal -(úgynevezett résidővel) rendelkezett a német repülőtereken, ami az összes résidő (slot) 12 százaléka.



A Lufthansa a 210 milliós vételáron felül nagyjából 1,3 milliárd eurós beruházást is végrehajt, mert megvásárolja az Air Berlin által lízingszerződés alapján használt repülőket. Ez további késedelmekhez vezethet, a Lufthansánál azzal számolnak, hogy az utolsó gépeket 2018 végén tudják forgalomba állítani. Az EasyJet átveszi az Air Berlin idején alkalmazott megoldást, a gépeket lízingeli majd.



Az 1978-ban alapított Air Berlin 1979. április 28-án indította első járatát, az akkori Nyugat-Berlinből Mallorcára. Az első évtizedek sikerei révén a Lufthansa utáni második helyet szerezte meg a német légitársaságok rangsorában, de 2012 óta rendre veszteséges. Végül az idén augusztusban fizetésképtelenséget jelentett és csődvédelmet kért, miután fő részvényese, az Etihad Airways úgy döntött, hogy nem finanszírozza tovább a veszteséget.



Az utolsó járat pénteken, röviddel éjfél után érkezett meg Berlinbe, Münchenből. A működés leállításával érvényét veszti nagyjából 200 ezer menetjegy. A vásárlók közül csak azok kapják vissza a teljes vételárat, akik jegyüket a fizetésképtelenség bejelentése, augusztus 15. után vették meg. A többiek esetleg visszaszerezhetik majd pénzük egy részét, ha feliratkoznak a hitelezők listájára. A társaság erről még nem közölt részleteket.

MTI