Fidesz: a szír férfi a Soros-hálózat embere

2017. október 30. 17:31

A tavalyelőtti röszkei támadásban részt vevő Ahmed H. minden jel szerint "valójában a Soros-szervezetek embere, és azért lobbiznak ilyen keményen, hogy kiszabadítsák, mert hozzájuk tartozik" - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn Budapesten újságíróknak nyilatkozva.

Hidvéghi Balázs szavai szerint a Soros-hálózat nagyon keményen lobbizik Magyarország ellen, ebben az ügyben konkrétan idehaza és Brüsszelben is. Az is mutatja, hogy "milyen szinten van Brüsszel a Soros-hálózat fogságában, hogy még európai parlamenti (EP-) határozatban is elkezdték mentegetni mindazt, amit ez az ember elkövetett", amikor a magyar határon fizikai támadást vezényelt, betondarabokat, köveket dobált a magyar rendőrökre.



Kérdésre válaszolva kijelentette, "gyakorlatilag állandósult" az uniós nyomásgyakorlás, hiszen az EP egyik bizottsága néhány nappal ezelőtt fogadott el "egy olyan jelentést, egy olyan határozatot, ami gyakorlatilag pontról pontra a Soros-tervnek az egyes elemeit tartalmazza".



Ezek között említette a migráció felgyorsításának igényét, az állandó, felső létszámkorlát nélküli elosztási kvótát, és ez "minden egyéb szempontból is felgyorsítaná és kiterjesztené, állandósítaná az illegális migrációt gyakorlatilag Európában", ezért rendkívül veszélyes.



Hozzátette: a közelmúlt eseményei is mutatják, hogy hihetetlen veszélyt jelent a közbiztonságra az illegális migránsok érkezése. Példaként említette, hogy Belgiumban ismét magyar kamionosokat, Baranyában fiatalokat ért támadás, valamint elfogtak egy, hetvenszeres gyilkossággal vádolt pakisztáni férfit Magyarországon, "aki szintén menedékkérőnek álcázta magát, így került az országba".



Ahmed H. peréről kérdésre válaszolva Hidvéghi Balázs azt mondta: remélik, hogy - az előző elsőfokú ítélethez hasonlóan - megfelelő ítélet születik majd. Arra a felvetésre pedig, hogy a férfit a Medgyessy-kormány volt igazságügyi minisztere képviseli ügyvédként, úgy nyilatkozott, "a Soros-hálózat a magyar ellenzék soraiban is tejes mértékben kifejti a hatását".



Szerinte olyan embert mentegetnek, aki támadást intézett a magyar határ ellen, ahelyett, hogy a magyar rendőrök oldalára állnának, a magyar határt védőket részesítenék előnyben.



Ártatlannak vallotta magát a röszkei közúti átkelőnél 2015 szeptemberében történt tömegzavargás miatt terrorcselekmény elkövetésével vádolt szír férfi az ellene indult per megismételt elsőfokú eljárásának hétfői tárgyalásán a Szegedi Törvényszéken. A jelenleg 41 éves Ahmed H.-t határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség.

MTI