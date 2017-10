Putyin: nincs mentség a megtorlásokra

2017. október 30. 18:14

A politikai megtorlásokra nincs mentség, azokat nem szabad elfelejteni - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a sztálini megtorlások áldozatainak állított első jelentős moszkvai emlékművének hétfői felavatásán.

Putyin, aki beszédében minden eddiginél határozottabban ítélte el a kommunizmus bűneit, emlékeztetett rá, hogy koholt és abszurd vádak alapján bárkit el lehetett ítélni, milliókat bélyegeztek a nép ellenségének, lőttek agyon, nyomorítottak meg, börtönöztek be vagy száműztek. Szavai szerint a politikai megtorlások az egész nép számára tragédiát jelentettek, és olyan csapást mértek a társadalomra, amelyet az még ma is megérez.



"Ezt a szörnyű múltat nem lehet kitörölni a nemzeti emlékezetből, és mentséget sem lehet rá találni" - mondta az elnök.



Hozzátette, hogy mentség még az úgynevezett felsőbb népérdek sem lehet. Rámutatott, hogy a történelmet megpróbálják többféleképpen magyarázni, de "amikor a megtorlásokról, milliók haláláról és szenvedéséről van szó, akkor elegendő felkeresni a butovói lőteret vagy a megtorlások áldozatainak tömegsírjait, amelyekből nem kevés van Oroszországban, hogy megértsük: ezekre a bűncselekményekre semmilyen mentség sem lehet".



Putyin hangsúlyozta, hogy a politikai megtorlások egyértelmű és világos értékelése segít megakadályozni azok megismétlődését. Szavai szerint Oroszországban most "a bizalom és a stabilitás értékeire" kell támaszkodni.



A Gyász Fala elnevezésű emlékművet, Georgij Franguljan munkáját a Szadovoje körút és a Szaharov sugárút sarkán állították fel. Az eltávozottak és életben maradottak alakját megörökítő bronz monumentális féldombormű fal tervét 300 pályamunka közül választották ki emberi jogvédő aktivisták. Az emlékművön számos nyelven szerepel az "emlékezz" szó.

MTI