Vihar - Katasztrófavédelem: 2500 káreset történt

2017. október 30. 21:23

Mintegy 2500 káreset történt a vihar vasárnap délutáni kezdete óta Magyarországon - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfő este az MTI-t.

Hajdu Márton elmondta: még ötszáz helyszínre kell kimenniük a tűzoltóknak, a munkák eltartanak kedd reggelig. Közölte: továbbra is főként leszakadt ágakat, kidőlt fákat távolítanak el.



A fennmaradó esetek nagy többsége a Duna-Tisza közén, Pest és Bács-Kiskun megyében található - tette hozzá a szóvivő.



A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint országszerte komoly károkat okozott a viharos szél, voltak személyi sérüléssel járó esetek is. Hétfő reggelig országszerte több mint 3700 riasztás érkezett.



Sok helyen áramkimaradást is okozott a vihar. A Démász hétfő délutáni közleményében azt írta: hetvenezer ügyfélnél sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást a vihar után, még csaknem tizenháromezren voltak áram nélkül.



A viharos szél jelentős késéseket okozott több vasútvonalon, főként a hegyeshalmin, a nagykanizsain, a pécsin, a vácin, a szegedin és a kelebiain, de valamennyi vonalon feloldották a korlátozásokat hétfő hajnalra, menetrend szerint közlekednek a vonatok - közölte a Mávinform az MTI-vel.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtt több járásra másod- és harmadfokú riasztást adott ki a 100 kilométer/órás erősségű széllökések miatt. A meteorológiai szolgálat több mérőállomásán mértek 120 kilométer/óránál nagyobb szélerősséget, vasárnap délutáni tájékoztatásuk szerint a Nárciszra keresztelt viharban a legerősebb széllökéseket a Balatonnál regisztrálták: Siófokon 131, Balatonőszödön 126 kilométer/órát mértek.

MTI