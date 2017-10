Eb-részvételhez kötött az új kapitány díjazása

2017. október 30. 22:28

Az eredményességen múlik, hogy milyen fizetést vehet fel Georges Leekens a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként.

A teljesítményalapú bérezéssel kapcsolatban Csányi Sándor, a magyar szövetség (MLSZ) elnöke hétfőn, a belga szakember Telkiben tartott bemutatkozó sajtótájékoztatóján kiemelte, a 2020-as Európa-bajnokságra való kijutás a legfőbb kritérium. Ahogy fogalmazott: a kapitány olyan feltételekbe ment bele a szerződéskötéskor, amelyeket véleménye szerint nem sokan vállaltak volna.



Az MLSZ elnöke elmondta: Leekens személye garanciát jelent a profi munkára. A sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban leszögezte, "igenis kapós volt a válogatott kispadja, az MLSZ-nek egy harminc nevet tartalmazó adatbázisa van, közülük mindössze három emberrel tárgyaltak, s Leekens kapott egyedül konkrét ajánlatot is". Hozzátette: Leekensnek egy másik lehetősége is volt, amely talán még jövedelmezőbb is lett volna, mint a magyaroké, ő mégis az MLSZ ajánlatát fogadta el.



A kitűzött célokkal kapcsolatban Csányi Sándor kijelentette, "ott kell lenni a 2020-as Európa-bajnokságon, de nem tudunk ígérni semmit". Az MLSZ elnöke egyúttal bejelentette: az a sportigazgatói poszt, amelyet korábban Bernd Storck a szövetségi kapitányi tisztség mellett betöltött, megszűnik. Így az új kapitány - aki egyben az U21-es csapat szakmai munkájáért is felelős lesz -, az MLSZ elnöksége alá tartozik majd. A közeljövőben nevezik ki azt, aki utánpótlás-igazgatóként felügyelheti a fiatalabb korosztályoknál zajló munkát - mondta Csányi Sándor, megjegyezve, hogy erre a posztra jelenleg két jelöltjük van.



Georges Leekens székfoglaló beszédében leszögezte, a kemény munkában hisz, rendkívül büszke és megtisztelőnek tartja, hogy Magyarország labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya lehet. Mint mondta, bízik benne, hogy azt a rengeteg tapasztalatot, amit hét országban gyűjtött, kamatoztatni tudja.



"Nem hiszek a szerencsében, apró lépésekkel kell előre haladnunk" - hangsúlyozta a belga szakember, aki szerint a válogatott sikeres szerepléséhez a szövetség, a klubok, a játékosok és a média közös munkájára van szükség. Ahogyan fogalmazott, "egy nagy családként".



A szövetségi kapitány egyelőre nem nevezte meg, hogy kikkel dolgozik együtt a közeljövőben, azonban megjegyezte, hogy profi szakmai stábra van szüksége, bízik benne, hogy magyar szakemberek is segíthetik majd a munkáját. Céljaival kapcsolatban kifejtette, ha nem gondolná azt, hogy reális a kijutás a kontinenstornára, akkor nem írta volna alá a szerződését. Hozzátette, mostantól minden meccs ugyanannyira fontos lesz, mindegyiket meg akarja nyerni. Megjegyezte, hisz a cél elérésében és az igazi nagy álom a részvétel a 2022-es katari világbajnokságon.

MTI