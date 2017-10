Érettségi - Befejeződtek az írásbelik

2017. október 30. 22:39

Befejeződtek az október-novemberi írásbeli érettségik, a tanév rendjében meghatározott 10 napon 161 helyszínen mintegy 8 ezer érettségiző tett írásbelit. November 9-től az emelt szintű szóbeli vizsgák következnek.

A mostani őszi érettségi vizsgaidőszakban az Oktatási Hivatalnál (OH) 32 459 feladatlapot és CD-t csomagoltak be 3 589 biztonsági fóliatasakba, majd 164 dobozba, és juttattak el a vizsgahelyszínekre. A csomagolás és a kiszállítás a hivatali munkatársak, a szállítmányozók, a járási hivatali dolgozók és az intézményvezetők munkájának, illetve a többlépcsős ellenőrzési rendszernek köszönhetően problémamentes volt - közölte a hivatal az MTI-vel.



Az írásbeli vizsgák feladatlapjai és a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatók az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan kerültek fel az OH honlapjára (www.oktatas.hu), ahol október 28-án 14.00 órától már elérhető mind a 241 vizsgaanyag (feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók és egyéb elektronikus anyagok).



Az idei őszi érettségi november 9-13. között 44 helyszínen, 391 tantárgyi bizottság előtt, több mint 3800 emelt szintű szóbeli vizsgával folytatódik, a középszintű szóbeli érettségiket pedig november 20. és 24. között tartják a vizsgát szervező középiskolákban.

MTI