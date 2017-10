"Kőkemény" a francia terrorelhárítási törvény

2017. október 31. 09:37

Nemcsak tartalmilag, hanem a francia politikai hagyományokat tekintve is "kőkemény" az új francia terrorelhárítási törvény - értékelt Soós Eszter Petronella politológus, Franciaország-szakértő az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

A szakértőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy Emmanuel Macron francia államfő hétfőn aláírta az új terrorelhárítási törvényt, amely átültette az általános jogba a november 1-jén véget érő rendkívüli állapot idején a terrorizmus elleni harchoz használt eszközök egy részét. Ilyen a prefektúrák által elrendelhető házkutatás és házi őrizet, valamint az imahelyek bezárási lehetősége. Megerősítették az igazoltatásokat a határok és a pályaudvarok környékén.



Soós Eszter Petronella szerint ha a törvényt 15-20 évvel ezelőtt hozták volna, az nagy társadalmi felháborodást okozott volna, most azonban hatalmas társadalmi támogatottság mellett fogadták el.



Mint mondta, a rendkívüli állapothoz képest alapvető különbség, hogy a szigorított intézkedéseket nem bármikor, hanem célzottan, kizárólag terrorgyanú esetén alkalmazhatják a hatóságok.

Kitért arra, hogy a közvélemény-kutatások szerint az emberek 80-90 százalék körüli arányban támogatják a különböző intézkedéseket. A legvitatottabbak a privát szférát érintők. Az egyik megismerhetővé teszi a terrorizmussal gyanúsított személyek közösségimédia-felhasználását a hatóságok számára, azonban még ennek az intézkedésnek a támogatottsága is 55 százalékos.



Soós Eszter Petronella szólt arról is, hogy az új terrorelhárítási törvény nem kapott különösebb külföldi kritikát, ez véleménye szerint annak tudható be, hogy Európában a terrorizmus "kicsit átrajzolja a prioritásokat". Nyugat-Európában a jogállam folyamatosan változik, tolódik a liberális demokrácia felől a biztonságra törekvő demokrácia felé, és a francia törvény nagyon fontos szimbolikus pont ebből a szempontból - mondta.

MTI - M1