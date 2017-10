Helyreigazít az Index

2017. október 31. 11:37

A portál valótlanul állította azt, hogy Gyurcsány Ferenc pert nyert Orbán Viktor ellen.

Helyreigazítást adott közre az index.hu. Az internetes lap ugyanis 2017 október 12-én megjelent cikkében valótlanul állította azt, hogy Orbán Viktor pert vesztett Gyurcsány Ferenc cége ellen.

A történet előzménye, hogy 2015 tavaszán Orbán Viktor Strassbourgban “pártfinanszírozási botrányt” emlegetett azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc cége, az Altus Zrt. komoly uniós megbízásokat kapott.

Gyurcsány Ferenc emiatt beperelte a magyar kormányfőt és elsőfokon meg is nyerte a pert. Az Index akkor egy kommentárokkal dúsított cikk keretében be is számolt erről, kiemelve azt, hogy Orbán Viktornak nyilvánosan is bocsánatot kell kérnie a DK elnökétől.

Tavaly év végén viszont a másodfokú bírósági döntés Orbán Viktornak adott igazat az ügyben és Gyurcsány Ferencet kötelezte a per költségeinek megfizetésére. Az Index akkor erről lényegesen szűkszavúbban, Havasi Bertalan MTI-nek kiadott közleményét lehozva számolt be.

Idén októberben az Index aztán a Czeglédy-ügy kapcsán ismét foglalkozott a kérdéssel. A cikkben pedig újra azt állította, hogy Gyurcsány Ferenc pert nyert Orbán Viktorral szemben. Mintha azóta nem született volna az ügyben másodfokú, azaz ezzel teljesen ellentétes bírósági ítélet. Emiatt viszont helyreigazításban kell cáfolniuk a leírtakat.

