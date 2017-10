Félmillió migráns tűnt el a német rendszerből

2017. október 31. 11:39

A vízumpolitika szigorításával és korlátozásokkal fenyegeti a brüsszeli Európai Bizottság az elutasított menedékkérők visszafogadásától elzárkózó származási országokat. Ugyanakkor közel félmillió ember tűnt el a rendszerből, a személyazonosságuk valódisága pedig kétséges.

Az egyik német politikus szerint, ha nem fogadják vissza az elutasított menedékkérőket a származási országok, „elmarad a müncheni bevásárló túra és nem tanulhatnak a gyerekek a heidelbergi egyetemen”.

230 távozásra kötelezett ember van Németországban, újrakezdési segéllyel 24 ezer költözött haza, és 18 ezer főt elutasítottak, illetve hazatoloncoltak.

Ugyanakkor emellett közel félmillió ember tűnt el a rendszerből, a személyazonosságuk valódiságáról ne is beszéljünk. Mivel nincsenek irataik, nem is lehet őket kitoloncolni – fűzte hozzá, kiemelve, hogy az unió olyan intézkedéseket szavazott meg, amely a kibővített családegyesítésről szól. Ám ez „bemondás alapján történik”, sőt még azt is kiválaszthatják, mely városban kívánnak élni az állítólagos rokonokkal – fogalmazott Horváth József.

A szakértő hozzátette: kiutasítás esetén, ha kiderül valakiről, hogy nem válságövezetből érkezett, és gazdasági migráns, ki lehetne toloncolni. Ám épp ezért dobják el papírjaikat – fűzte hozzá.

Nincsen olyan jogi lehetőség sem, hogy a kitoloncolásra várókat egy zárt körletben tartsák, míg fel nem szállnak a repülőre – fogalmazott Horváth József.

Nem igaz, hogy csökkenne a nyomás az állandó mechanizmussal – jelentette ki a szakértő.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc