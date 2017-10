Tiborcz: A média egy része hazudik rólam

2017. október 31. 12:32

Nem anyóst vagy apóst választ magának az ember, hanem társat. A miniszterelnök vejének lenni ugyanakkor számos kötöttséggel jár, és az ember támadásoknak van kitéve, bármit is tesz – mondta Tiborcz István (képünkön) az Origónak adott, tegnap megjelent interjúban.

A vállalkozó azt is elárulta, hogy az Elliosban való részvétele és az abból való kiszállása kapcsán értette meg, hogy Magyarországon a miniszterelnök családtagjaként nem foglalkozhat bármivel. Ezért olyan területet keresett, amely nincs kapcsolatban állami és önkormányzati tenderekkel. Az ingatlanfejlesztés piacára lépett, ami régóta foglalkoztatta. Az interjúból kiderül: nem zöldmezős beruházásokkal foglalkozik, hanem meglévő ingatlanok modernizálásával, üzemeltetésével vagy esetleges eladásával.

Az interjúban szóba került a turai kastély is. Az ezzel kapcsolatos híradások Tiborcz szerint kiváló példái annak, hogy a média egy része félrevezető és valótlan állításokat közöl vele kapcsolatban. Mert valóban van Magyarországon egy állami kastélyfelújítási program, de a turai projektnek ehhez semmi köze nincs.

Mivel a turai kastély magántulajdonban volt, illetve most is abban van, a program nem vonatkozik rá. A vállalkozó itt is megerősítette: a miniszterelnök családtagjaként távol kell maradnia az állami vagy önkormányzati ügyektől. Mint mondta, korábban egy újságíró feltette neki a kérdést, hogy szokott-e az apósával cégügyekről beszélni.

Közölte, apósát az ország sorsa érdekli, például az, hogy javul-e a cégek helyzete általánosságban, és jobbnak érzik-e a lehetőségeiket. A miniszterelnök azt mondta, hogy a döntéseiket, döntéseit ne befolyásolják az egyes politikai támadások.

Az interjú végén a kérdésre, miszerint gondolkozik-e a politikai pályára lépésen, Tiborcz István így válaszolt: „Eszembe sem jutott, nem is tervezem. Én egy vállalkozó típusú ember vagyok.”

magyaridok.hu