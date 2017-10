Szijjártó: Európa biztonsága afrikai stabilitással kezdődik

2017. október 31. 13:11

Európa biztonsága az afrikai stabilitással kezdődik, mivel az Afrika felőli bevándorlási nyomás érdemben továbbra sem csökken, az a legjobb védelem Európa számára, ha Afrikában stabilitás, béke és gazdasági növekedés van - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután szudáni kollégájával tárgyalt kedden Budapesten.

A tárcavezető a közös sajtótájékoztatón kiemelte: éppen ezért gyorsult fel az európai együttműködés kiépítése Szudánnal az elmúlt időben.



A szudáni külpolitika jelentős mértékben nyit Európa és az Egyesült Államok felé, ezt viszonozták mindkét oldalról, így Magyarország feladata, hogy az ebből fakadó előnyöket a magyar cégeknek is elérhetővé tegyék - mutatott rá.



Szijjártó Péter kifejtette: Afrika robbanásszerű fejlődési szakasz előtt áll, ezért a nagy világgazdasági hatalmak egyre intenzívebben érdeklődnek a kontinens iránt. Szudán geopoliitkai helyzete jelentősen megváltozott Dél-Szudán függetlenedésével, ez a fejlemény új gazdaságfejlesztési irányt tett szükségessé, ami egyben új lehetőségeket is jelent - magyarázta.



Emlékeztetett: Európa és Szudán együttműködésében új korszak kezdődött, az Egyesült Államok eltörölte a korábban érvényben lévő szankciókat, a nemzetközi közösség együttműködése Szudánnal a terrorellenes küzdelemben egyre erőteljesebb. Mindezek fényében helyes, ha egy uniós tagállam a saját nemzetgazdasági érdekei szerint is építi a kétoldalú kapcsolatokat Szudánnal - vélekedett.



A külügyminiszter kitért rá: a magyar cégek elsősorban négy területen számíthatnak jó lehetőségekre Szudánban, a mezőgazdaság - ezen belül az öntözés, vízgazdálkodás -, az egészségügyi szolgáltatások, az infrastruktúrafejlesztés, valamint a megújuló energiák tekintetében. Azért, hogy a magyar cégeknek a helyszíni képviseletet biztosítsák, Kartúmban konzuli iroda nyílik külgazdasági attaséval - mondta.



Megjegyezte: jövő szeptembertől 25 szudáni hallgatónak adnak ösztöndíjat magyarországi tanulmányokhoz.



Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a szudáni terrorellenes ügynökség szorosan együttműködik a TEK-kel, novemberben delegációjuk is jön Budapestre.



Ibrahim Ghandur szudáni külügyminiszter arról beszélt, hogy országa kedvező természeti adottságokkal rendelkezik, sok a termőföld és a víz, de szükség van a szakértelemre mindezek kihasználásához, és ezért fontos partner számukra Magyarország.



Mint mondta, Szudán sok tapasztalatot szerzett a terrorizmus elleni küzdelemben a térségben, különleges földrajzi fekvése Afrika közepén a szudáni biztonsági szerveket olyan tapasztalattal látta el, amely fontos lehet a szervezett bűnözés elleni küzdelemben és az illegális migráció kezelésében is.



A sajtótájékoztató előtt a miniszterek a két kormány közötti gazdasági és műszaki együttműködési megállapodást írtak alá.

Ibrahim Ghandur szudáni külügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a gazdasági együttműködési aláírásán Budapesten, a minisztériumban 2017. október 31-én. MTI Fotó: Balogh Zoltán



A sajtótájékoztatón a Nigériában elrabolt magyar ügyéről Szijjártó Péter kérdésre elmondta: a tárca folyamatosan kapcsolatban áll a nigériai külügyminisztériummal, a TEK pedig a német és a nigériai társszervekkel.



A Belgiumban megtámadott magyar kamionsofőr esetéről Szijjártó Péter közölte: egyelőre hivatalos tájékoztatást nem kaptak, csak informális tájékoztatást, e szerint két olyan embert gyanúsítanak a támadás elkövetésével, akik migránsként érkeztek Európába és nem Belgiumban akarták beadni a menekültkérelmüket, vagyis többszörösen is megsértették az európai jogszabályokat, a schengeni és a dublini szabályokat.



