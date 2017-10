Nem szavazták meg, de most beszélnek róla

2017. október 31. 14:59

Fidesz: Az ellenzék nem támogatta a nők elleni bűncselekmények szigorúbb büntetését

A Fidesz szerint az ellenzéknek a nők elleni erőszak sajnos csak a szavakban és a kampányban fontos, mert amikor tényleg cselekedni kellett volna, akkor nem támogatták a nők elleni erőszakos bűncselekmények szigorúbb büntetését.

A nagyobbik kormánypárt közleményben reagált több ellenzéki képviselőnő nyilatkozatára, akik közös sajtótájékoztató keretében szorgalmazták a nők elleni, valamint a családon belüli erőszakról szóló Isztambuli Egyezmény ratifikálását kedden.

Sok más ellenzéki képviselő között Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) és Szabó Tímea (független) sem szavazta meg a nők elleni bűncselekmények szigorítását az új büntető törvénykönyvvel – emlékeztet a nagyobbik kormánypárt.

A kormánypártok Európa egyik legszigorúbb büntető törvénykönyvét alkották meg, amely kiemelten védi a nőket és a gyermekeket. A parlament már tárgyal a kormánypártok újabb, a gyermekeket védő javaslatáról – hívta fel a figyelmet a Fidesz-frakció.

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáért álltak ki ellenzéki képviselők

Közös sajtótájékoztató keretében szorgalmazták a nők elleni, valamint a családon belüli erőszakról szóló Isztambuli Egyezmény ratifikálását az MSZP, az LMP, valamint a függetlenek padsoraiban ülő országgyűlési képviselőnők kedden.

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) arra mutatott rá: hetente egy nő és havonta egy gyermek hal meg bántalmazásban Magyarországon, és minden ötödik nő van kitéve szexuális zaklatásnak. Szólt a média felelősségéről is, felháborítónak ítélve, hogy a Marton László rendezővel kapcsolatos zaklatási ügyről a közmédia nem adott tájékoztatást.



Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezető-helyettese is azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetek hazai és nemzetközi szexuális zaklatási botrányai mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A kormány három éve írta alá az Isztambuli Egyezményt, amelynek ratifikálása mindössze 8 milliárd forintot igényelne - mutatott rá, emlékeztetve arra, hogy a kabinet egyik tagja tavasszal az őszi parlamenti szezonra ígérte azt.



Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa szerint a nők elleni erőszak nem a fizikai bántalmazással kezdődik, hanem azzal, ha egy társadalom megengedi a lányokat nyíltan prostitúcióra buzdító puncs.hu internetes oldal hirdetéseinek közzé tételét. Ezeket a reklámokat uniós forrásból finanszírozták - folytatta, és kijelentette: ha ilyen magas szinten fonódik össze a közpénz és a prostitúcióra buzdítás, az "felülről üzeni azt", hogy a nőket tárgyiasítani lehet.



Szelényi Zsuzsanna független képviselő arra mutatott rá, hogy nem kell a rivaldafényben állni ahhoz, hogy szexuális zaklatás érjen valakit, ez iskolás lányok, hivatali dolgozók problémája is. Ezért egyértelműen ki kell állni a szexuális, a fizikai de a verbális zaklatás ellen, amely, bár a férfiakat is érinthető, elsősorban a nők az áldozatai.

