Ombudsman: a szülőnek joga van jelen lenni

2017. október 31. 18:03

A szülőnek joga van jelen lenni a kiskorú tanú kihallgatásán - hívja fel a figyelmet az alapvető jogok biztosa. Székely László szerint súlyos visszásságot okozott a rendőrség, amikor megfelelő jogalap nélkül állítottak elő és hallgattak ki tanúként egy 14 éves, enyhe értelmi fogyatékos gyermeket.

Az ombudsman hivatala az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben azt írta: egy 14 éves fiú édesanyja fordult az alapjogi biztoshoz, beadványában azt kifogásolta, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság rendőrei a fiát az ő tudta és értesítése nélkül állították elő, első kihallgatásán sem védő, sem ő nem lehetett jelen. A nő azt állította, hogy fiát a rendőrök megverték és ezzel arra kényszerítették, hogy ismerjen be egy bűncselekményt.



Az ombudsman vizsgálatot indított, emellett a beadvány bántalmazásra vonatkozó részét megküldte a Központi Nyomozó Főügyészségnek.



A rendőrség szerint a gyermeket szóban idézték be, majd bekísérték a rendőrségre. A büntetőeljárási törvény azonban kimondja, hogy a 14 évnél idősebb kiskorút közvetlenül kell beidézni, az idézésről pedig a szülőt tájékoztatni kell. Az anya nem tudott az idézésről, ezt cáfoló dokumentumot a rendőrség sem mutatott be.



Az ombudsman megállapította, hogy a szülő értesítésének elmulasztásával végrehajtott idézés nem egyeztethető össze a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvével, valamint sérti az érintett gyermek tisztességes eljáráshoz való jogát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy gyermek kihallgatásakor a szülő értesítését és jelenlétének biztosítását még az eljárás halaszthatatlansága miatt sem lehet mellőzni.



Székely László szerint nem zárható ki, hogy a rendőrség az eredményesebb információszerzés céljából tanúkihallgatás formájában valójában gyanúsítotti kihallgatást végzett.



Az alapvető jogok biztosa az illetékes rendőrségi és ügyészségi vezetők intézkedését kérte ahhoz, hogy ne ismétlődhessenek meg hasonló esetek.

MTI