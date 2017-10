Vihar - még kedden is dolgoztak a károk felszámolásán

2017. október 31. 22:34

Még kedden is több helyen dolgoztak a vasárnap az országon átvonult vihar okozta károk felszámolásán a katasztrófavédelem és az áramszolgáltatók szakemberei - számolt be az M1 aktuális csatorna esti Híradójában.

Varjassy László, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az M1 Híradójában elmondta: még kedden is érkeztek a viharral összefüggő bejelentések. Azt mondta: reményeik szerint este mindenhol sikerül megoldani a problémákat.



Hozzátették: a katasztrófavédelem mellett az áramszolgáltatók is folyamatosan dolgoznak a vihar okozta károk elhárításán. Az orkán erejű szél sok helyen megrongálta a villany- és telefonvezetékeket. Több településen aggregátorokkal termelik az áramot, hogy a lakók tudjanak világítani és fűteni - hangzott el a hírműsorban.



A rendőrség adataira hivatkozva azt közölték: a szélvihar miatt jelenleg is több megyében akadozik az áramellátás. A rendőrség összesítése szerint kedden Csongrád megyében 13, Veszprém és Pest megyében két-két településen kellett vagy kell számítani áramkimaradásra.



A Híradó beszámolója szerint egyes településeken több napig is eltarthat a károk felszámolása és a helyreállítás. A Démász internetes oldalán közölte: megerősített szerelőcsapatok dolgoznak az üzemzavarok elhárításán. Ez szerintük több napig is elhúzódhat - írta az áramszolgáltató.

MTI - M1