Kreml: az amerikai vizsgálat nem érinti Moszkvát

2017. október 31. 22:38

Nem érinti Oroszországot az amerikai elnökválasztás ügyében indított vizsgálat - hangsúlyozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden Moszkvában.

A szóvivő újságírói kérdésekre válaszolva arra reagált, hogy hétfőn Washingtonban vádat emeltek Paul Manafort, a Trump-kampány volt igazgatója, az egyik volt munkatársa, Richard Gates és a kampány egyik volt önkéntese, George Papadopoulos külpolitikai tanácsadó ellen. A vádemelés a tavalyi amerikai választási folyamatba való állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló különleges ügyész, Robert Mueller javaslatára történt.



"Bármely olyan vád, amelyet amerikai belső vizsgálat eredményeként amerikai állampolgárok ellen emelnek, az bennünket nem érint, az Amerika belügye. De nagy érdeklődéssel figyelünk" - mondta Peszkov.



Szavai szerint Moszkva számára az a lényeg, hogy az ügy orosz állampolgárokat ne érintsen, mert azok érdekeit mindig megvédi. Kifejezte reményét, hogy a vizsgálat nem vezet "ruszofób hisztériakeltéshez" és hogy "a bölcsesség idővel felülkerekedik".



Sajtóforrásokra hivatkozva Peszkov rámutatott, hogy Oroszországot a vádpontok nem említik meg. (Manafortot és Gatest azzal vádolták meg, hogy 2008 és 2014 között be nem jegyzett lobbista tevékenységet folytattak Ukrajna, az ország akkori kormányereje, a Régiók Pártja és Viktor Janukovics akkori elnök javára.) A szóvivő emlékeztetett rá, hogy Moszkva a kezdetetektől fogva több alkalommal is határozottan visszautasította a választások manipulálására vonatkozó vádakat.



Peszkov "nevetségesnek és megalapozatlannak" nevezte azt az értesülést, amely szerint Papadopoulos a kampány idején kapcsolatba lépett az orosz diplomáciai képviselőivel, hogy megszervezze Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnök találkozóját.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy keddi moszkvai sajtóértekezletén azt hangoztatta, hogy az "ukrán nyom" után Ukrajnában kell nyomozni.



"Nekik is van mit elmondaniuk arról, hogy milyen álláspontot képviseltek a választási kampány idején" - nyilatkozott az orosz diplomácia vezetője, mintegy arra utalva, hogy a hivatalos Kijev Trumppal szemben a demokrata jelölttel, Hillary Clintonnak rokonszenvezett.



Lavrov úgy vélekedett, hogy az Oroszországgal szemben kimondott "alaptalan vádak" nem szolgálnak azok dicsőségére, akik megfogalmazták őket és akik most szerinte nem tudják, hogyan keveredjenek ki a problémából.



Trump és munkatársai egyébként többször tagadták, hogy a választási küzdelem idején törvénytelen kapcsolatba léptek volna az orosz kormány képviselőivel. Oroszország szintén valótlannak minősítette azokat az állításokat, amelyek szerint beavatkozott az amerikai elnökválasztás folyamatába. Több, az Egyesült Államokban elindított vizsgálat ennek az ellenkezőjét célozza bebizonyítani.



A Krem szóvivője kedden kitért Putyinnak arra az előző nap elhangzott állítására, miszerint külföldiek Oroszországban biológiai mintát gyűjtenek orosz állampolgároktól. Az elnök Peszkov szerint az orosz biztonsági szolgálatoktól értesült a történtekről. Mint mondta a tevékenységgel "nem kormányzati szervezetek képviselői" foglalkoztak.



"Tudják önök azt, hogy országszerte biológiai anyagot is gyűjtenek? Ráadásul különböző etnikumú és az Oroszországi Föderáció különböző földrajzi pontjain élő emberektől. Na, az itt a kérdés, hogy ezt miért teszik" - mondta Putyin a civil társadalom fejlesztése és az emberi jogok kérdésében illetékes tanács hétfői moszkvai tanácskozásán.



Az elnök szerint ez a tevékenység "céltudatosan és professzionális módon" történik. Úgy vélekedett, hogy az oroszoknak mindehhez "minden félelem nélkül" kell viszonyulniuk.



"Hadd tegyék, amit akarnak, nekünk meg azt kell tennünk, amit kell" - mondta Putyin, nem bocsátkozva további részletekbe azzal kapcsolatban, hogy kit vádol biológiai anyaggyűjtéssel.

MTI