BL - A PSG földbe döngölte ellenfelét

2017. november 1. 00:04

A Paris Saint-Germain és a Bayern München egyaránt továbbjutott négyeséből a nyolcaddöntőbe, mivel mindkét csapat győzött kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában.

A német bajnok a Celtic Glasgow vendégeként nyert 2-1-ra, a PSG pedig hazai pályán az RSC Anderlechtet verte 5-0-ra többek között a francia Layvin Kurzawa mesterhármasával, így a csoport két favoritja már két körrel a zárás előtt biztosította helyét a nyolcaddöntőben.



A Manchester United is közel került a továbbjutáshoz a vendég Benfica 2-0-s legyőzésével, de mivel a Basel hazai pályán 2-1-re kikapott a CSZKA Moszkvától, így az angolok matematikailag még nem jutottak a legjobb 16 közé.

Nem jött össze a továbbjutás az FC Barcelonának és a Juventusnak sem kedden, ugyanis előbbi gól nélküli döntetlent ért el az Olimpiakosz Pireusz otthonában, míg utóbbi 1-1-et játszott a Sporting Lisboa vendégeként.



A játéknap rangadója viszont nem hozott olyan izgalmas csatát, mint a harmadik fordulóban, ugyanis az AS Roma simán, 3-0-ra legyőzte a Chelsea-t, amely már az első percben hátrányba került. A két gárda két hete 3-3-as döntetlent játszott egymással. Ebben a csoportban nagy bajba került az Atlético Madrid, mivel másodjára sem tudta begyűjteni a három pontot az azeri Qarabaggal szemben.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:



A csoport:



Manchester United (angol)-Benfica (portugál) 2-0 (1-0)

gól: Svilar (45., öngól), Blind (78., 11-esből)



FC Basel (svájci)-CSZKA Moszkva (orosz) 1-2 (1-0)

gól: Zuffi (32.), illetve Dzagojev (65.), Wernbloom (79.)



A csoport állása: 1. Manchester United 12 pont, 2. FC Basel 6, 3. CSZKA Moszkva 6, 4. Benfica 0



B csoport:



Celtic Glasgow (skót)-Bayern München (német) 1-2 (0-1)

gól: McGregor (74.), illetve Coman (22.), Martinez (77.)



Paris Saint-Germain (francia)-RSC Anderlecht (belga) 5-0 (2-0)

gól: Verratti (30.), Neymar (45+4.), Kurzawa (52., 72., 78.)



A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Paris Saint-Germain 12 pont, 2. (és továbbjutott) Bayern München 9, 3. Celtic Glasgow 3, 4. Anderlecht 0



C csoport:



AS Roma (olasz)-Chelsea (angol) 3-0 (2-0)

gól: El Shaarawy (1., 36.), Perotti (63.)



Atlético Madrid (spanyol)-Qarabag (azeri) 1-1 (0-1)

gól: Thomas (56.), illetve Michel (40.)

piros lap: Savic (88.), illetve Pedro Henrique (59.)



A csoport állása: 1. AS Roma 8, 2. Chelsea 7 pont, 3. Atlético Madrid 3, 4. Qarabag 2



D csoport:



Olimpiakosz Pireusz (görög)-FC Barcelona (spanyol) 0-0



Sporting Lisboa (portugál)-Juventus (olasz) 1-1 (1-0)

gól: Cesar (20.), illetve Higuain (79.)



A csoport állása: 1. FC Barcelona 10 pont, 2. Juventus 7, 3. Sporting Lisboa 4, 4. Olimpiakosz 1



A csoportok első két helyezettje jut a nyolcaddöntőbe, míg a harmadikok átkerülnek az Európa Liga kieséses szakaszába. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak.

