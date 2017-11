Ő követte el a New York-i gázolásos merényletet

2017. november 1. 09:59

Azonosította a rendőrség a New York-i gázolásos terrortámadás elkövetőjét.

A 29 éves Sayfullo Saipov 2010-ben érkezett az Egyesült Államokba, lakhelye a floridai Tampában van. A CNN hírtévé értesülése szerint a támadó azt állította, hogy az Iszlám Állam nevében cselekedett. Szemtanúk szerint azt ordibálta, hogy “Allah akbar”.

A rendőrfőnök azt mondta, hogy az elkövető egy bérelt teherautót vezetett. A rendőrség azt egyelőre nem közölte, hogy hol vette bérbe. A támadást követően bicikli roncsok terítették be a kerékpárutat. Hat ember a helyszínen életét vesztette, ketten a kórházba szállítást követően haltak meg.

Egyedül támadott a muszlim terrorista

Nincs bizonyíték szélesebb körű összeesküvésre, a feltételezett elkövető egyedül cselekedett - jelentette ki Andrew Cuomo, New York állam kormányzója a keddi gázolásos terrorcselekménnyel kapcsolatban. Nyolc ember meghalt és tizenegy megsebesült kedden New Yorkban, amikor egy kisteherautó forgalmas bicikliútra hajtott, több embert elgázolt majd egy iskolabusszal ütközött. A történteket a rendőrség terrorcselekményként kezeli.

A Manhattan délnyugati részében történt támadást követően a sofőr két fegyvernek látszó tárggyal szállt ki az autóból majd azt kiabálta, hogy Allah akbar. A 29 éves férfit a rendőrök meglőtték, majd őrizetbe vették. A támadót kórházba szállították és megműtötték. Cuomo sajtóértekezletén elmondta, a feltételezett elkövető láthatóan egyedül cselekedett. “Nincs bizonyíték arra, hogy egy szélesebb körű összeesküvés vagy terv lett volna. Ezek egy magányos elkövetőnek a tettei, aki fájdalmat, sérüléseket, talán halálosat akart okozni”.

Üzbegisztáni az elkövető

Az amerikai sajtó értesülése szerint annyit máris is tudni az elkövetőről, hogy Üzbegisztánból származik és 2010-ben érkezett az Egyesült Államokba. Lakhelye a floridai Tampában van. Neve: Sayfullo Saipov. A CNN hírtévé értesülése szerint a támadó azt állította, hogy az Iszlám Állam nevében cselekedett. Bill de Blasio New York-i polgármester “gyáva terrorcselekménynek” minősítette a történteket. James O’ Neill New York-i rendőrfőnök arról számolt be, hogy az elkövető kedd délután 15 óra öt perckor hajtott be a Manhattan délnyugati részén lévő kerékpárútra, festéklövő fegyverrel, valamint egy légpuskával felfegyverezve. Bicikliseket és gyalogosokat gázolt el, majd teherautója egy iskolabusznak ütközött, amelyben két gyerek és két felnőtt megsérült.

Rendőrautók a New York Manhattan városrészében levő egykori Világkereskedelmi Központ (WTC) emlékműve közelében, ahol egy sofőr kisteherautóval kerékpárútra hajtott, és legkevesebb nyolc személyt halálra gázolt, tucatnyit megsebesített 2017. október 31-én. (MTI/AP/Bebeto Matthews)

Külföldiek is az áldozatok között

A rendőrfőnök azt mondta, hogy az elkövető egy bérelt teherautót vezetett. A rendőrség azt egyelőre nem közölte, hogy hol vette bérbe. A támadást követően bicikli roncsok terítették be a kerékpárutat. Hat ember a helyszínen életét vesztette, ketten a kórházba szállítást követően haltak meg – tette hozzá O’ Neill. A belga külügyminisztérium közlése szerint a halálos áldozatok között van egy belga állampolgár. Az áldozatok között argentinok is vannak az argentin külügyi tárca szerint.

Nincs magyar áldozat

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumnak nincs tudomása magyar érintettről. Daniel Nigro tűzoltóparancsnok adatai szerint 11 sérültet kórházban ápolnak, állapotuk nem életveszélyes. Donald Trump amerikai elnököt tájékoztatták a történtekről – közölte Sarah Sanders, a Fehér Ház szóvivője. Tavaly Európában történtek már hasonló gázolások, amelyeknek több tucatnyi halálos áldozata volt. A franciaországi Nizzában 2016. július 14-én este hajtott egy merénylő a tengerparti sétányon a nemzeti ünnepet lezáró tűzijáték idején a nézők közé. A tunéziai származású, 31 éves Mohamed Lahouaiej-Bouhlel egy teherautóval belehajtott a tömegbe, és megpróbált minél több embert halálra gázolni. A 86 életet követelő merényletet az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalta magára. Az elkövetőt lelőtték. Öt hónappal később egy tunéziai menedékkérő teherautójával a német főváros, Berlin központjában hajtott a tömegbe egy karácsonyi vásáron. Tizenkét ember meghalt, 48 megsérült. Idén áprilisban egy elutasított menedékkérő a svéd fővárosban, Stockholm belvárosában egy áruház épületének vezette teherautóját, három ember meghalt.

Fotó: (MTI/AP/Craig Ruttle)

