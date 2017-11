Megtalálták a magyar kamionosra támadó migránsokat

2017. november 1. 10:50

Megtalálhatták a magyar kamionosra támadó migránsokat. Nem hivatalos értesülések szerint előállítottak két bevándorlót az ügyben. A magyar férfira egy Brüsszel melletti benzinkútnál támadtak rá, amikor pihenőjét töltötte. A sofőr most ideiglenes iratait várja, hogy hazajöhessen.

Brüsszel határában az E40-es autópálya parkolójában támadtak rá migránsok egy magyar kamionosra szombat hajnalban. A sofőr éppen pihenőt tartott, amikor arra lett figyelmes, hogy valaki van a fülkéjében. A kamionos arról is beszámolt, hogy a támadók az útlevelét, a telefonját, a pénztárcáját és több használati tárgyát is elvitték. A benzinkúton próbált segítséget kérni, ahol közölték vele, hogy a rendőrség már a helyszínen van, mert több kamiont is megtámadtak a migránsok.

Az Origo arról írt, hogy előállítottak két migránst a magyar kamionsofőr ügyében. Azt írják: az előállítottak szudáni vagy eritreai állampolgárok lehetnek, akik Belgiumban nem adtak be menekültkérelmet, mert Angliába akartak jutni. A cikk szerint a migránsok ugyanebben a parkolóban egy román sofőrt megkéseltek.

Az M1 brüsszeli tudósítója is arról beszélt, hogy információi szerint a belga rendőrség elfogott két afrikai férfit. A rendőrségi adatok egyébként azt mutatják, hogy egyre gyakoribbak ezek a támadások a belga autópályákon.

Csak az elmúlt egy évben 1800 esetben tartóztattak le migránsokat a rendőrök a belga autópályákon. A legtöbbet éppen ezen a bizonyos E40-esen vannak, ami a német határtól indul és a belga tengerparton ér véget, akik kamionokban próbálnak elbújni.

A Híradó információi szerint egyébként a megtámadott magyar kamionos már szombat délután óta Németországban tartózkodik és még mindig az események hatása alatt van. Elmondása szerint nem biztos, hogy képes lesz újra kamionba ülni.

hirado.hu - M1 Híradó