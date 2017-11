Elhunyt parancsnoka mellé temették Amina Okujevát

2017. november 1. 16:38

Végakarata szerint néhai parancsnoka mellé temették el szerdán Amina Okujevát, a Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni merényletkísérlettel vádolt Adam Oszmajev feleségét, akit hétfőn gyilkoltak meg ismeretlen támadók Kijev közelében - közölte Szaid Iszmahilov mufti, az ukrajnai muzulmánok vezetője.

A vallási vezető egyben cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint előző nap valamiféle titkos gyászszertartást tartottak volna Okujeva búcsúztatására Kijevben. Temetkezési szertartást az iszlám szerint csak az elhunyt holteste mellett tartanak, éjszaka pedig tilos temetni - írta Facebook-oldalán. Hozzáfűzte, hogy a kijevi iszlám közösség valóban szeretett volna gyászszertartást rendezni az elhunytnak, de hozzátartozói ehhez nem járultak hozzá, így közös imával emlékeztek meg róla.



Közölte, hogy Okujevát végakarata szerint a kelet-ukrajnai Dnyipro városában helyezték nyugalomra volt felettese, Isza Munajev egykori dandártábornok, a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban ukrán oldalon részt vevő, Dzsohar Dudajev néhai csecsen elnökről elnevezett önkéntes zászlóalj parancsnoka mellett. Munajev 2015 elején, a debalcevei harcokban vesztette életét. 2015. január 18. és február 18. között az addig ukrán ellenőrzés alatt álló, stratégiai jelentőségű Debalceve városának elfoglalásakor az orosz harckocsikkal megtámogatott szakadár erők 179 ukrán katonát öltek meg.



A 34 éves, Odesszában született Amina Okujeva hétfő este vesztette életét, amikor ismeretlen tettesek egy Kijev felé tartó úton a bokrokból automata fegyvertűz alá vették autójukat, amelyben férjével együtt utazott. Az ukrán hatóságok bérgyilkosságnak minősítették az esetet. Alapvetően két verziót vizsgálnak a merénylet indítékaként: vagy az orosz titkosszolgálatok állnak a támadás mögött, vagy Ramzan Kadirov Moszkva-barát csecsen vezető környezete rendelte meg a gyilkosságot.



A merényletben Okujeva férje is megsebesült, jelenleg még kórházban ápolják, de nincs életveszélyben. A házaspár mindkét tagja korábban ukrán oldalon harcolt önkéntesként a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusban. Ellenük már júniusban is követtek el egy merényletet Kijevben, abban is megsérült Oszmajev, Okujeva pedig megsebesítette a támadót.



A csecsen nemzetiségű Oszmajevet 2012 februárjában - még Viktor Janukovics, az oroszbarát volt ukrán elnök hivatali ideje alatt - őrizetbe vették a dél-ukrajnai Odesszában azzal a váddal, hogy pokolgépes merénylet végrehajtását tervelte ki Vlagyimir Putyin akkori orosz miniszterelnök, jelenlegi államfő ellen az elnökválasztás előtt néhány nappal. Az ukrán hatóságok azonban nem adták ki Oroszországnak Oszmajevet, aki később - Munajev halála után - a Dudajevről elnevezett csecsen önkéntes zászlóalj parancsnoka lett.

MTI