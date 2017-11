De Blasio: nincs a városban terrorfenyegetettség

2017. november 1. 17:55

A hatóságok ismeretei szerint a New Yorkot nem fenyegeti terrorveszély - közölte szerdán sajtótájékoztatón Bill De Blasio, a város polgármestere.

"Nem hagyjuk, hogy a terroristák valaha is győzelmet arathassanak. Nem szabad megengedni, hogy vallási alapon különböztessenek meg embereket, egy egész vallás híveit, képviselőit figyeljék meg, ellenőrizzék" - mondta De Blasio.



A külföldi halálos áldozatokról szólva - akik Németországból, Argentínából, Belgiumból érkezett turisták voltak - a polgármester leszögezte: "mindörökre New York polgárai" maradnak.



John Miller, a New York-i rendőrség helyettes vezetője bejelentette, hogy arabul írt üzenetet és hetekig tervezte tettét a merénylő, aki kedden New Yorkban kisteherautóval nyolc embert halálra gázolt, 11-nek pedig súlyos sérüléseket okozott.



Utóbbiak közül négy állapota szerdán még mindig válságos, bár stabil - tette hozzá.



Elmondta, hogy a merénylő, a 29 éves üzbég származású férfi, Sayfullo Saipov üzenetében az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezetet éltette. Mint írta: az Iszlám Állam örökké létezni fog.



A nyomozást irányító Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tisztségviselője, Bill Sweeney hangsúlyozta, hogy a nyomozás egész éjjel, megállás nélkül tartott. Kiderült, hogy Sayfullo Saipov a New Jerseyben lévő Passaicban bérelt autót, amelyben fegyvereket és késeket találtak.



Andrew Cuomo New York állam kormányzója a sajtóértekezleten kifogásolta Donald Trumpnak a vízumlottót kártékonynak minősítő Twitter-bejegyzését.



Az üzbég származású elkövető ugyanis hét évvel ezelőtt vízumlottóval érkezett az Egyesült Államokba. Cuomo kormányzó szerint az elnök mikroblog-bejegyzése "nem segített". Mint fogalmazott: most az összefogás és az együttérzés ideje van. "A merénylet átpolitizálása a terroristákat segíti" - szögezte le a kormányzó.

Donald Trump amerikai elnök szerdai Twitter-üzenetében az amerikai külügyminisztérium vízumlottó rendszerét kárhoztatta, amelynek keretében az Egyesült Államokba érkezhetett a merényletet elkövető üzbég férfi. „Én érdemeken alapuló vízumprogramot akarok, nem a demokraták lottórendszerét. Sokkal szigorúbbnak kell lennünk” – írta az elnök.



Cuomo bejelentette, hogy a hétvégi New York-i maratont a terrormerénylet ellenére megtartják.

MTI