Betört egy tusnádfürdői lakóházba egy medve

2017. november 1. 17:57

Betört egy tusnádfürdői lakóházba és kirámolta a hűtőszekrényt egy medve - írta szerdán a Székelyhon.ro portál.

A szombat hajnalban történt esetről a ház lakója, egy családanya számolt be a portálnak. Elmondta: a medve az ajtót betörve hatolt be a ház konyhájába, ahol kinyitotta a hűtőszekrényt és a zsírt, valamint a kikavart padlizsánkrémet vette ki.



A ház lakói a nagy zajra felébredtek. Amikor a férfi felkapcsolta a villanyt a konyhában, az állat az udvarra menekült a zsákmányolt élelemmel, és ott fejezte be a lakmározást. Az asszony elmondta: hívták a segélyhívó számot, de nem érkezett segítség. Ugyanabban az időpontban ugyanis egy közeli panzióhoz is medvét elriasztani hívták a hatóságokat.



Az asszony közölte, a 12 éves gyermekük nagyon megijedt a házba behatoló nagyvadtól, azóta éjszakánként többször felriad, mert azt hiszi, megint jön a medve.



Európában - Oroszország európai részét leszámítva - körülbelül 17 ezer medvét tartanak számon, amelyből több mint 6800 Romániában él. A romániai medveállomány túlnyomó része, mintegy 5300 példány a székelyföldi Hargita, Kovászna és Maros, valamint a szomszédos Brassó megyében él. Az Olt folyó völgyében fekvő Tusnádfürdőt két oldalról is erdők övezik, a kisvárosban szinte mindennapos az élelmet kereső medvék látogatása.

MTI