Egyre többen háborognak Gyurcsány felvetése ellen

2017. november 1. 21:30

Több határon túli magyar szervezet tiltakozott, mert Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke bejelentette, aláírásgyűjtést indít azért, hogy ne szavazhassanak, akik soha nem éltek Magyarországon, így nem viselik szavazatuk következményeit - hangzott el az M1 aktuális csatorna híradójában szerda este.

A DK elnökének keddi bejelentése után az M1 megszólaltatta mások mellett Zubánics Lászlót, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, aki Gyurcsány Ferencre utalva azt mondta: valószínűleg "a lemeztűje akadhatott be", hiszen 2004. december 5-én is hasonló témákkal próbálták a hangulatot kelteni a határon túli magyarok ellen. (Akkor tartották a határon túli magyarok kettős állampolgárságáról szóló népszavazást.)



Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke úgy fogalmazott: ez a javaslat "összeugrasztja a magyart a magyarral" ezért szerinte ettől a magyarországi ellenzék többi pártjának is vagy el kell határolódnia vagy el kell majd mondania, hogy egyetért vagy nem ért egyet a kezdeményezéssel, mert 2017-ben ez "elképesztően rossz üzenet".



Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint Gyurcsány Ferenc "szerbekről, románokról, ukránokról és szlovákokról beszél külhoni magyarok helyett", amit kikérnek maguknak. Ezt sértőnek nevezte és hozzátette: ilyen minősítéseket a "többségi politikától" nem szoktak kapni.



Biró Zsolt, az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke azt mondta: az utóbbi 8-10 évben egy "egészséges folyamat zajlik az anyaországban", és "ma már evidencia" a nemzet egysége a Kárpát-medencében. Hozzátette, azt ajánlja Gyurcsány Ferencnek, hogy "Szatmárnémetitől Kovásznáig járja végig átlósan Erdélyországot, álljon meg minden településen, nézze meg az első és második világháborús emlékműveket, olvassa végig a neveket".



A Fidesz is reagált Gyurcsány Ferenc felvetésére, Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója azt hangsúlyozta: a baloldal illegális bevándorlók "tömegeit" telepítené be Magyarországra, de közben kész bármikor "magyarok ellen fordulni és gyűlöletkampányt kezdeni".



Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet: az alaptörvény nagyon világosan fogalmaz, aki magyar állampolgár, az választójoggal rendelkezik. A "legaljasabb" politikai kategóriának nevezte a magyarországi és határon túli magyarok egymás ellen "uszítását".

MTI