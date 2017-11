Lemondott a brit védelmi miniszter

2017. november 1. 22:20

Lemondott Sir Michael Fallon brit védelmi miniszter. Theresa May brit miniszterelnöknek küldött, szerda este nyilvánosságra hozott levelében Fallon azt írta, hogy az elmúlt napokban "számos állítás" fogalmazódott meg egyes alsóházi képviselőkkel kapcsolatban, és néhány ilyen állítás az ő korábbi magatartását is érintette.

A felmerült állítások közül sok hamis, de "elfogadom, hogy a múltban nem feleltem meg a fegyveres erőktől elvárt magas viselkedési normáknak" - áll a volt brit védelmi miniszter levelében. Hozzátette: mivel védelmi miniszterként ő is a brit fegyveres erőket képviselte a kormányban, e pozícióját felülvizsgálva jelentette be lemondását.



Theresa May válaszlevelében közölte, hogy elfogadja Fallon lemondását.



Michael Fallon, aki három és fél évig állt a védelmi minisztérium élén, nem részletezte lemondásának pontos okát, de a héten megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, hogy 15 évvel ezelőtt egy rendezvényen "nem helyénvaló módon" érintette meg egy újságírónő térdét.



Az újságírónő, Julia Hartley-Brewer annak idején kifogásolta Fallon viselkedését, de az ügyből végül nem lett botrány.



Julia Hartley-Brewer szerda esti Twitter-üzenetében a #Kneegate hívószó megalkotásával kommentálta Fallon lemondását. A hashtag a knee (térd) angol szó és az egykori amerikai elnök, Richard Nixon bukásához vezető Watergate-botrány ötvözete.



Az újságírónő ugyanakkor Twitter-üzenetében hozzátette: kétli, hogy a védelmi miniszter lemondásának oka az ő térde lett volna.



Az utóbbi időszakban a londoni Westminster kormányzati és parlamenti negyedében egyre több híresztelés kapott lábra egyes volt és jelenlegi képviselők és kormányzati tisztviselők múltbeli magatartásával kapcsolatban, és a felmerült vádak között nem egy esetben szexuális zaklatás is szerepel.



A hétvégén hivatalos vizsgálat indult Mark Garnier, a brit külkereskedelmi minisztérium helyettes parlamenti államtitkára ellen, miután egykori titkárnője, Caroline Edmondson közölte: Garnier hét évvel ezelőtt vele vásároltatott szexuális segédeszközöket a híres-hírhedt londoni vigalmi negyed, a Soho egyik szexboltjában.



Garnier megerősítette volt titkárnője beszámolóját, közölte azonban, hogy szerinte az eset "semmiképpen sem tekinthető" szexuális zaklatásnak.



Szerdán vizsgálat indult Damian Green ellen is, aki június óta a miniszterelnök-helyettesnek megfelelő tárca nélküli miniszteri tisztséget tölti be Theresa May kormányának második legmagasabb rangú tagjaként.



A vizsgálat előzményeként egy újságírónő a The Times című konzervatív brit napilapban azt írta, hogy Green néhány éve egy közös vacsorán megérintette a térdét, miközben a parlamenti képviselők körében "immár viselkedési normává vált szexuális afférokról" mesélt neki.



Green szerdán határozottan cáfolta, hogy bármiféle módon közeledni próbált volna az újságírónőhöz.



Londoni sajtóértesülések szerint azonban létezik egy dosszié több tucatnyi olyan parlamenti képviselő nevével, akikkel kapcsolatban nem helyénvaló magatartás gyanúja merült fel.



Ezek a vádak egyelőre nem nyertek bizonyítást, ám Andrea Leadsom, a törvényalkotási ügymenet irányításáért felelős kabinettag a héten a londoni alsóházban felszólalva "nagyon határozott fellépést" helyezett kilátásba azokkal a köztisztviselőkkel és képviselőkkel szemben, akikről bebizonyosodik, hogy szexuális zaklatást követtek el.

MTI