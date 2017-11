BL - Két angol csapat már biztosan a legjobb 16 között

2017. november 1. 23:41

A Tottenham Hotspur és a százszázalékos Manchester City is győzelemmel jutott tovább szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköréből.

A negyedik fordulóban a londoniak a címvédő Real Madridot verték fölényesen, 3-1-re. A nagy iramú és színvonalas találkozón a hazaiak jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetik sikerüket, amely egy pillanatig nem forgott veszélyben, ugyanis a spanyol csapat csak a hajrában tudott szépíteni. A csoport másik találkozóján a Borussia Dortmund másodjára sem bírt a ciprusi APOEL együttesével, amelyben csereként a szünetben beállva kapott lehetőséget Sallai Roland. A kudarc ellenére a Real 16 közé kerülését gyakorlatilag nem fenyegeti veszély, mivel öt ponttal előzi meg másik két riválisát.

A Manchester City is rangadón győzött, méghozzá az SSC Napoli vendégeként 4-2-re, így - a Manchester Unitedhez és a PSG-hez hasonlóan - továbbra is hibátlan a legrangosabb európai kupasorozatban. A győztes gólt Sergio Agüero szerezte, aki ezzel a klub történetének legeredményesebb játékosa lett. Az argentin csatár 178. találatával Eric Brookot előzte meg, aki 1928 és 1940 között futballozott a Cityben. Az olaszok nagy bajba kerültek az újabb vereségükkel, mivel a Sahtar Donyeck is győzött 3-1-re a nullapontos Feyenoord ellen, azaz az ukránok hatpontos előnyre tettek szert velük szemben két körrel a zárás előtt.



Gulácsi Péter csapata, az RB Leipzig 3-1-re kikapott a Porto vendégeként, így az éllovas Besiktas egyelőre nem biztosította helyét a nyolcaddöntőben.

Az angolok napját a Liverpool Maribor felett aratott háromgólos győzelme tette teljessé.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:



E csoport:



FC Liverpool (angol)-Maribor (szlovén) 3-0 (0-0)

gól: Salah (49.), Can (64.), Sturridge (90.)



Sevilla (spanyol)-Szpartak Moszkva (orosz) 2-1 (1-0)

gól: Lenglet (30.), Banega (59.), illetve Ze Luis (78.)



Az állás: 1. FC Liverpool 8 pont, 2. Sevilla 7, 3. Szpartak Moszkva 5, Maribor 1



F csoport:



Sahtar Donyeck (ukrán)-Feyenoord (holland) 3-1 (2-1)

gól: Ferreyra (14.), Marlos (17., 67.), illetve Jorgensen (12.)



SSC Napoli (olasz)-Manchester City (angol) 2-4 (1-1)

gól: Insigne (21.), Jorginho (62., 11-esből), illetve Otamendi (34.), Stones (48.), Agüero (69.), Sterling (92.)



Az állás: 1. (és továbbjutott) Manchester City 12 pont, 2. Sahtar Donyeck 9, 3. SSC Napoli 3, 4. Feyenoord 0



G csoport:



FC Porto (portugál)-RB Leipzig (német) 3-1 (1-0)

gól: Herrera (13.), D. Pereira (62.), M. Pereira (93.), illetve Werner (48.)



Besiktas (török)-AS Monaco (francia) 1-1 (0-1)

gól: Tosun (54., 11-esből), illetve Rony Lopes (45+1.)



Az állás: 1. Besiktas 10 pont, 2. FC Porto 6, 3. RB Leipzig 4, 4. AS Monaco 2



H csoport:



Tottenham Hotspur (angol)-Real Madrid (spanyol) 3-1 (1-0)

gól: Alli (27., 56.), Eriksen (65.), illetve Ronaldo (80.)



Borussia Dortmund (német)-APOEL (ciprusi) 1-1 (1-0)

gól: Guerreiro (29.), illetve Pote (51.)



Az állás: 1. (és továbbjutott) Tottenham Hotspur 10 pont, 2. Real Madrid 7, 3. Borussia Dortmund 2 (4-8), 4. APOEL 2 (2-8)



A csoportok első két helyezettje jut a nyolcaddöntőbe, míg a harmadikok átkerülnek az Európa Liga kieséses szakaszába.

