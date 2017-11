Nógrádi: A New York-i merénylő azt akarta, hogy lelőjék

2017. november 2. 11:17

Ülj be egy teherautóba, és gyilkolj annyi embert, amennyit csak tudsz. Ezt az Iszlám Állam üzente meg a világ terroristáinak nemrég. A terroristák pedig megfogadták... Másfél napja történt a New York-i terror. Az újkori terrorizmus legnagyobb merénylete éppen itt történt, 16 éve, szeptember 11-én. Az akkori merényletet az al-Kaida követte el, a mostanit pedig az Iszlám Állam. Egy üzbég férfi gázolta sorra az embereket egy kilométeren át, nyolcan haltak meg. New Yorkban 16 évig mindenki azt hitte, hogy biztonságban van. Aztán most kiderült: mégsem.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában arról beszélt, a volt Szovjetunióból sokan kivándoroltak, jelentős részük pedig nem tudott integrálódni.

Az üzbég férfiról tudni lehet, hogy két céget hozott létre Amerikában. Államról államra vándorolt, dolgozott több területen, például taxisofőrként is, megnősült, három gyermeke van. Egy más kultúrkörből érkezett emberről van szó – mondta.

Nógrádi György hozzátette: az Egyesült Államokban csupán háromszáz embert figyel az FBI, vagyis több ezren vannak azok, akik úgy mozoghatnak, hogy nincsenek megfigyelés alatt, és terrorveszélyt jelentenek.

A férfi már az Egyesült Államokban radikalizálódott, és a világ egyik legdemokratikusabb városában, New Yorkban nem találta a helyét. A szakértő szerint felfoghatatlan, hogy hogyan lehetséges, hogy nem tudott senki arról, hogy a férfi hetek, hónapok óta merényletre készül.

Az üzbég férfi vízumlottóval érkezett az Egyesült Államokba. A szakértő ezzel kapcsolatban elmondta: mostantól a belépést szigorúbban ellenőrzik majd. Habár Donald Trump szerint is nonszensz a vízumlottó, ugyanakkor rendkívül széles kivizsgálás alá vetik azokat is, akik között sorsolnak. Az üzbég férfit is megvizsgálták, ám a férfi csak később radikalizálódott, így ezt nehezen lehetett volna még akkor kiszűrni.

A férfi azt akarta, hogy hős legyen, lelőjék, és ne lehessen kihallgatni, azonban most kórházban őrzik, és ki fogják hallgatni – szögezte le Nógrádi György.

hirado.hu - M1 Ma reggel