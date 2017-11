Gúr Nándor megállítaná a lopáscunamit

2017. november 2. 12:43

A jelenleg zajló "hihetetlen lopáscunami" megállítását nevezte a jövő évi választás tétjének Gúr Nándor, az MSZP alelnöke, országgyűlési képviselő csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, hogy ezeket a pénzeket az oktatás, a egészségügy és a leszakadt rétegek szociális helyzetének javítására kellene fordítani.

Az ellenzéki politikus szerint a száz leggazdagabb magyar napokban megjelent lajstroma részben "a fideszes lopások listájaként is értelmezhető", hiszen több résztvevő esetében nem a tehetség, a tisztesség, a szorgalom határozza meg némely résztvevők vagyonnak gyarapodását, hanem az, milyen közel állnak a politikához vagy annak egyes szereplőihez.



Kiemelte: a három éve a listára sem jutott, most az első ötben szereplő Mészáros Lőrinc neve mellett az egy évvel korábbi 24 helyett mintegy 120 milliárdos vagyon szerepel, ezzel a top 100 gyarapodásának 15 százalékát mondhatja magáénak, miközben egy év alatt 240 milliárdnyi közbeszerzéshez, emellett pedig 17 milliárdnál is nagyobb támogatáshoz jutott.



Gúr Nándor megjegyezve, hogy Andy Vajna, akinek kaszinóinál "a magyar kormány felmentést adott a tisztességes adózás alól", a 14., a vizes vb épületeinek egyik kivitelezője, Garancsi István a 23. a listán, hozzátéve, hárman együtt a top 100 vagyongyarapodásának ötödét könyvelhették el.



Az ellenzéki politikus ezzel azt állította szembe, hogy ma Magyarországon minden harmadik nyugdíjas juttatása a létminimum összege alatt marad, 1,6 millió ember nem tudja a rezsit fizetni, félmilliónál több gyermek él penészes, vizes lakásban, egymilliónál is többen nem tudják tisztességesen kifűteni a lakásukat, hozzátéve, "ezen változtatni kell".



A Gyurcsány Ferenc kedden bejelentett kezdeményezésére vonatkozó kérdésre válaszolva Gúr Nándor kijelentette, "a Magyar Szocialista Párt szavazati jogot nem kíván megvonni", javaslatuk szerint azonban a határon túli magyarokhoz hasonló módon, azaz levében voksolhatna az a hatszázezer ember is, aki megélhetés hiányában külföldön keresett munkát.

MTI