Macron levélben köszönte meg Áder János javaslatait

2017. november 2. 13:18

Emmanuel Macron válaszlevélben mondott köszönetet a magyar államfő éghajlatvédelemre vonatkozó javaslataiért, egyúttal üdvözölte Áder János elkötelezettségét a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Áder János augusztusban fordult levében Emmanuel Macronhoz, amelyben azt írta: szubnacionális szervezetekkel javasolja bővíteni a párizsi megállapodáshoz csatlakozók körét. Egyúttal azt kérte a francia politikustól, teremtsék meg a feltételeit annak, hogy ezen szervezetek már az idei nemzetközi klímavédelmi találkozókon is érdemi szerephez juthassanak. A köztársasági elnök javaslatát korábban António Gueterres, az ENSZ főtitkára is támogatta.



Emmanuel Macron válaszában - amely a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján olvasható - úgy fogalmazott: egyetért a magyar államfővel, hiszen "jómagam is szorgalmazom az egyezményben foglaltak gyors és hatékony megvalósítását". Az éghajlatvédelemre irányuló cselekvés határozottsága azon is múlik - ahogy azt Áder János is megállapította - hogy mennyire vesz benne részt a civil társadalom egésze, beleértve a szubnacionális szervezeteket is. Franciaország több programmal is támogatta ezt a törekvést, emellett két megbízottat jelöltek ki annak segítésére, hogy a civil társadalom részt vehessen az éghajlatváltozással kapcsolatos munkában - áll a levélben.



"E vonatkozásban lényegesnek tartom a szövetségi államok, a tartományok és a városok hozzájárulását, amelynek nagyobb mértéket kell öltenie, ha meg akarunk felelni az éghajlatváltozás által támasztott kihívásnak" - folytatta levelét a francia elnök, rámutatva: Franciaország is arra törekszik, hogy emellett a civil társadalom egészét bevonják a részvételbe.



Beszámolt arról is, hogy a 2017. december 12-i párizsi csúcstalálkozó alkalmával kerekasztal- konferenciát is rendeznek, melynek témája: a szubnacionális szint szerepe a párizsi egyezmény végrehajtásában.



Az elnök a levele zárásaként elismerően szólt arról, hogy a magyar köztársasági elnök részvételének köszönhetően Magyarország élen jár az éghajlatvédelem érdekében tett erőfeszítések megvalósításában.

MTI