A prágai főügyész a legbefolyásosabb cseh nő

2017. november 2. 14:28

Továbbra is Lenka Bradácová prágai főügyész a legbefolyásosabb nő Csehországban - derült ki a Forbes cseh kiadásának legújabb számából. A magazin hatodik alkalommal állította össze a legbefolyásosabb cseh nők listáját. Az elmúlt öt évben Lenka Bradácová végzett az első helyen.

A második helyen, akárcsak 2016-ban, Vera Jourová, az Európai Bizottság cseh tagja, a harmadikon Katerina Jirásková, a PPF befektetőcsoport pénzügyi igazgatója végzett. Jourová az ANO mozgalom tagja, amely nagy fölénnyel megnyerte az idei csehországi képviselőházi választást.



A negyedik helyen Marie Chatardová, az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsának elnöke végzett. Chatardová az egyetlen új név az első tízben a tavalyi listához képest. A ötödik helyen az Andrej Babisnak, az ANO elnökének tulajdonában lévő Agrofert Holding pénzügyi igazgatója, Petra Procházková végzett. Adriana Krnácová prágai főpolgármester a hatodik. A magyar gyökerekkel is rendelkező Krnácovát az ANO jelölte a polgármesteri tisztségbe.



A százas listán szereplők többsége fontos üzleti-kereskedelmi tisztségeket tölt be, vannak köztük menedzserek, cégtulajdonosok, de az összesítésben a civil szektor, a kultúra, sajtó és a sport képviselői is szerepelnek.



"Lenka Bradácovát hosszú távon tevékenysége, tettei, bátorsága és munkabírása teszik az első helyre. Bátran hozzányúlt a legnagyobb hazai (cseh) ügyekhez, az üzlet, a politika, a lobbizás összefonódásához, ahol több száz millió, de inkább milliárd koronáról van szó" - indokolta az előző évekhez hasonlóan a döntést Petr Simunek, a cseh Forbes magazin főszerkesztője.



Az első tízbe bekerült még három, pénzügyi téren tevékenykedő nő: Michaela Erbenová, a Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója (7.), Kamila Horácková, az AXA biztosító beruházási igazgatója (8.) és Michaela Chaloupková, a CEZ adminisztratív igazgatója (10.), valamint kilencedikként Libuse Smuclerová, a bulvárlapokat kiadó Czech News Center igazgatója.



Az amerikai Forbes magazin 2004 óta állítja össze a világ legbefolyásosabb nőinek listáját. Az ott alkalmazott módszer szerint választották ki a 100 legbefolyásosabb cseh nőt is. A magazin 300 cseh nő tevékenységét kísérte figyelemmel egy éven keresztül, és ennek alapján állt össze a lista. A Forbes magazin cseh változata 2012 óta jelenik meg.

MTI