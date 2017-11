Arany-emlékév - Megújul a nagyszalontai Csonkatorony

2017. november 2. 16:54

Teljes körű felújítást végeznek el a nagyszalontai Csonkatornyon az Arany János-emlékév keretében. A renoválással egy időben megújul a legendás épületben található Arany János Emlékmúzeum négy évtizede létrehozott állandó kiállítása is - közölte az MTI-vel a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM).

A közlemény szerint a négy ütemből álló felújítás első szakaszában új, tűzbiztos fémszekrényekkel is felszerelt raktárhelyiséget alakítottak ki az Arany János személyes hagyatékának egy részét őrző emlékmúzeum kiállítási tárgyai számára a Csonkatorony mellett álló Arany Palotában, amelyet az 1920-as években bérházként építettek, hogy az ingyenesen látogatható múzeum fenntartási költségeit fedezni tudják. Ma az épület ad helyet a nagyszalontai városi könyvtárnak.



A Csonkatorony kiürítése október 24-én fejeződött be, ezt követően megkezdődhettek a felújítási munkálatok. A teljes körű festés mellett korszerűsítik az elektromos rendszert és fűtést telepítenek, így a korábban fűtetlen épület télen is látogatható lesz. A fejlesztés harmadik szakaszában korszerűsítik az emlékmúzeum infrastruktúráját, a negyedik ütemben pedig az épületegyüttes udvara is megszépül.





A torony renoválásával egy időben megújul az Arany János Emlékmúzeum állandó kiállítása. Az előző tárlat több mint 40 éve, 1975-ben nyílt meg, ennek kiállítási darabjai kisebb részben átkerültek az Arany Palota galériatermében berendezett időszaki kiállítás anyagába, nagyobb részben azonban restaurálásra szorulnak, akárcsak több száz eredeti kézirat.



A közlemény idézi a PIM főmuzeológusát, Szilágyi Juditot, aki szerint az új, interaktivitásra is törekvő kiállítás alapvető feladata az Arany Jánossal kapcsolatos legújabb irodalomtörténeti kutatások eredményeinek, és azoknak a relikviáknak a bemutatása lesz, amelyeket a 200 éve született költő még személyesen adományozott szülővárosának a múzeum létrehozásakor.



A megújult Csonkatorony és az új állandó kiállítás a tervek szerint 2018. március 2-án, Arany János születésének évfordulóján nyílik meg. Az MTI kérdésére a PIM által megbízott kommunikációs ügynökség elmondta azt is, hogy a felújítást, a műtárgyak restaurálását és az új kiállítás létrehozását teljes egészében az Arany János-emlékbizottság finanszírozza, csaknem 160 millió forintból.

Szalonta főtere 1917-ben. Szemben a Csonkatorony látható Forrás: fortepan.hu

Az 1940. augusztus 30-i II. Bécsi Döntés értelmében Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz. Szeptember 6-án vonult be a magyar honvédség Nagyszalontára.

