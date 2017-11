Theresa May: London ellenzi az izraeli telepespolitikát

2017. november 2. 21:21

A brit kormány változatlanul a kétállami berendezkedés kialakítását tartja a legjobb módszernek az izraeli-palesztin konfliktus tartós és békés rendezésére, és súlyosan aggasztja az izraeli telepespolitika - mondta csütörtökön Theresa May brit miniszterelnök Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőnek.

Netanjahu a Balfour-nyilatkozat 100. évfordulója alkalmából látogatott Londonba.



Az akkori brit külügyminiszter, Arthur Balfour által szignált és az ő nevét viselő 67 szavas deklaráció 1917. október 31-én született, és november 2-án küldték el hivatalosan Lord Rothschildnak, a brit cionista mozgalom egyik legtekintélyesebb és legbefolyásosabb vezetőjének.



A deklarációban Balfour kifejezésre juttatta, hogy a brit kormány támogatja a zsidó törekvéseket egy zsidó nemzeti otthon létrehozására Palesztinában.



A Downing Street csütörtök esti tájékoztatása szerint Theresa May, aki a londoni kormányfői hivatalban fogadta Netanjahut, közölte az izraeli miniszterelnökkel, hogy Nagy-Britannia büszkeséggel és tisztelettel emlékezik meg a Balfour-nyilatkozat századik évfordulójáról, és büszke arra a szerepre, amelyet Izrael megteremtésében játszott.



A brit kormányfő hozzátette ugyanakkor, hogy London változatlanul a kétállami rendezés híve, vagyis azt támogatja, hogy a terrorizmus fenyegetésétől mentesen élő Izrael mellett jöjjön létre egy életképes és szuverén palesztin állam.



Theresa May közölte azt is Netanjahuval, hogy a brit kormányt mélységesen aggasztja az illegális izraeli telepek problémája.



May elmondta azt is, hogy London erőteljesen támogatja az iráni nukleáris programról kötött többhatalmi megállapodást, mert - fő európai partnereivel, Franciaországgal és Németországgal együtt - azt vallja, hogy az egyezmény kritikus fontosságú a térség biztonsága szempontjából.



A találkozó után Netanjahu kijelentette: száz évvel a Balfour-nyilatkozat után "a palesztinoknak végre el kellene fogadniuk a zsidó nemzeti otthon és a zsidó állam létezését". Az izraeli kormányfő szerint ha ezt megteszik, az "mérhetetlenül közelebb hozná" a megbékélést.



Mahmúd Abbász palesztin elnök azonban a The Guardian című baloldali brit napilapnak írt, csütörtökön megjelent cikkében leszögezte: az a nap, amikor Izrael saját államiságának megteremtését ünnepli, a palesztinok számára történelmük legsötétebb napja.



Abbász szerint jelenleg hatmillió palesztin él száműzetésben, és azt az 1,75 milliót, aki otthonában maradhatott, intézményesített diszkrimináció sújtja a mai Izrael területén.



A brit kormány szerda estére, Netanjahu részvételével díszvacsorát szervezett a Balfour-nyilatkozat évfordulója alkalmából. A rendezvény belpolitikai vitát is okozott Londonban, Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője ugyanis nem fogadta el a meghívást. Corbyn régóta a palesztinokkal szembeni izraeli politika leghevesebb bírálói közé tartozik a brit politikai élet szereplői között.

MTI