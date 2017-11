Trump Jerome Powellt jelölte a jegybank élére

2017. november 2. 21:29

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön délután a Fehér Házban bejelentette: Jerome Powellt jelöli az amerikai jegybank (Fed) új elnökének.

Jerome Powell az előző amerikai elnök, a demokrata párti Barack Obama által kinevezett Janet Yellent váltja a jegybankelnöki székben. Powell 2012 óta a jegybank kormányzótanácsának tagja volt. Kinevezését - meghallgatása után - a szenátusnak kell jóváhagynia. Ha ez megtörténik, a 64 éves Powell személyében 1987 óta először lesz a jegybanknak nem közgazdász vezetője.



A bejelentés nem befolyásolta lényegesen a tőzsdei árfolyamok alakulását. A piacok számítottak a monetáris politikai nézeteiben "galambként" ismert Powell jelölésére a szintén "galamb" politikát folytató Janet Yellen utódjaként. A piacok az új elnöktől a Fed által lefektetett monetáris politikai irányvonal folytatását várják.



Döntése bejelentésekor a Fehér Ház Rózsakertjében Donald Trump a jelölt felkészültségét, tapasztalatát dicsérte, Jerome Powell pedig átlátható pénzügypolitikát ígért.



A washingtoni születésű Jerome Powell jogász és beruházási bankár, a magánszektorban és a kormányzati szférában egyaránt tapasztalatokat szerzett. A Wall Streeten a Carlyle-csoport korábbi társtulajdonosa, az 1990-es években George Herbert Bush elnöksége idején dolgozott a pénzügyminisztériumban is. Elemzők pragmatikusnak és a monetáris politikában centristának tartják, aki nem egy döntésében - például a kamatpolitikát illetően - támogatta Janet Yellent.



A jelölés nem volt teljesen meglepetés: a The Wall Street Journal című lap szerdán jelentette, hogy Donald Trump mellette döntött és erről már kedden értesítette a jelöltet.



Elemzők ugyanakkor megjegyzik: a döntés előtt szóba került lehetséges jegybankelnök-jelöltek - Gary Cohn, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének vezetője, Kevin Warsh jogász, pénzügyi szakember, vagy John Taylor,a Stanford Egyetem közgazdász-professzora - neveinek kiszivárogtatásával az elnök azt sugalmazta, hogy olyan jelöltet keres, aki a Fed eddigi filozófiájától teljesen eltérően gondolkodik. Első kommentárjában a The Wall Street Journal azonban arra mutatott rá, hogy "Trump választása a folyamatosság melletti voksot" jelent.

MTI