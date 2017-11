Jelentősebb fennakadás nélkül indult az e-rendszer

2017. november 2. 21:37

Jelentősebb fennakadás nélkül elindult az elektronikus egészségügy rendszere - írta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi államtitkársága az MTI-hez csütörtök este eljuttatott közleményében. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használata november 1-jétől vált kötelezővé minden közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató számára.

A közlemény szerint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) kontakt centerében megerősített szolgálat működött annak érdekében, hogy az EESZT országos kiterjesztésének első, éles napján segítsék a szolgáltatókat az esetleges problémák megoldásában. A kontakt centerbe nem érkezett olyan jelzés, hogy lenne olyan csatlakozásra kötelezett háziorvosi szolgálat vagy gyógyszertár, ahol ne lenne legalább két elektronikus-személyigazolvány (eSzig) kártyaolvasó. A járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények számára - az igényelt mennyiségben - ennél minden esetben jóval több kártyaolvasót szállítottak ki - írta az államtitkárság.



Kiemelték, hogy az ÁEEK munkatársai a következő napokban is folyamatosan segítik a csatlakozók munkáját. Emellett a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. call centerét is hívhatják az intézmények.



Az államtitkárság közleménye szerint az EESZT megindításának első napján több mint 4,6 millió "eseményt" rögzítettek az egészségügyi szolgáltatók, és több mint 181 ezer e-receptet küldtek be a rendszerbe. November 1-jéig összesen 9744 szolgáltató indította el az intézményi csatlakozást, közülük több mint 7500-an már aktívan dolgoztak a térben - közölték.



Az EESZT egy ágazati portál az egészségügyi szféra regisztrált felhasználóinak, e zárt szakmai portálon többek között megteremtik az egykapus jelentésküldés lehetőségét, a háziorvosok, szakorvosok számára közvetlenül elérhetővé válnak a saját vagy a kezelt betegre vonatkozó adatok, és az intézményi ellátási dokumentumok is.



Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez a lakosságnak nincs szüksége e-személyire, azonban a páciensek rendelkezhetnek arról, milyen beteginformációkhoz adnak hozzáférést. A rendszert használó orvosoknak, asszisztenseknek ugyanakkor szükségük lesz elektronikus személyi igazolványra.



A rendszer bevezetését több hónapos próbaidőszak előzte meg.



Az EESZT-hez jövő novembertől csatlakozik az Országos Mentőszolgálat, akkortól a magánszolgáltatóknak is kötelező lesz belépniük a rendszerbe.

MTI