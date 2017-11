Jelentős adócsökkentéseket akarnak a republikánusok

2017. november 2. 23:41

Az amerikai képviselőház vezető republikánus politikusai előterjesztették a jelentős csökkentéseket előirányzó adóreformtervüket.

Az adóreform-tervezet elemzők szerint az amerikai adórendszer legnagyobb szabású átalakítása lehet az 1980-as évek óta.



A terv egyes részletei már korábban nyilvánosságra kerültek, sőt, meg is vitatták ezeket, hiszen Donald Trump elnök szeptember végén beszédben vázolta fel, majd országjáró körúton népszerűsítette elképzeléseit. A törvényjavaslatban lényegében ugyanezek, a Trump által már jelzett elemek jelennek meg.



Az adóreform tervezete jelentős adócsökkentéseket, egyes adóformák eltörlését és az adórendszer egyszerűsítését tartalmazza. Legfontosabb elemei: a vállalati nyereségadó 35 százalékról 20 százalékosra mérséklése, a személyi jövedelemadók rendszerének egyszerűsítése az adókategóriák számának csökkentésével 12, 25 és 39,5 százalékos jövedelemadó-sávok bevezetésével, illetve az egyéni és családi adókedvezmények csaknem megduplázásával. Növeli például a lakásokra felvett jelzáloghitel adóból levonható összegét vagy emeli a gyermekek után járó adókedvezményeket. Ugyanakkor egyes adókedvezményeket megszüntetnének.



Jelentős mértékben csökkenteni tervezi a törvényjavaslat az egyes szövetségi államokban létező forgalmiadó-visszatérítések mértékét, illetve limitálja az ingatlanadót. A tervezet 12 százalékos adót vetne ki azokra a vállalatokra, amelyek offshore pénzeket kezelnek. Ez egyébként az olyan tech óriásokat érintené, mint az Apple, a Microsoft vagy a Google tulajdonában lévő Alphabet.



A törvényjavaslat megszüntetné azt az eddigi rendelkezést, miszerint egyházi vagy egyházközeli intézmények nem foglalkozhatnak politikával, mert akkor megvonják az adómentességüket.



"Ez nagyon fontos és különleges pillanat országunk és valamennyi amerikai számára" - fogalmazott a törvényjavaslat bemutatásakor a kongresszusban Paul Ryan, házelnök. Majd a törvényjavaslat esetleges elutasítására utalva, figyelmeztetően hozzátette: "vajon hagyjuk-e, hogy a status quo védelmezői győzedelmeskedjenek, és országunk továbbra is zuhanórepülésben legyen?"



A törvényjavaslat előterjesztése után Donald Trump a Fehér Házban fogadta a vezető republikánus törvényhozókat, és hangsúlyozta, hogy számít rájuk a törvény elfogadtatásakor. Az elnök kifejtette: azt szeretné, ha az adóreformtörvényt a hálaadás ünnepéig, november 23-ig elfogadná a kongresszus.



Az elnök később közleményt is kiadott, amelyben az adótörvény tervezetét "fontos lépésnek" nevezte az amerikaiak adóterheinek könnyítésében. A kommünikében hozzátette: "még csak most kezdtük el, nagyon sok munka van hátra".

