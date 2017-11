Elhelyezik a holland parlamentben a nemzeti zászlót

2017. november 3. 12:00

A holland parlamenti pártok elfogadták Geert Wilders, a bevándorlás-ellenes holland Szabadságpárt (PVV) vezetőjének javaslatát és elhelyezik a hágai parlament alsóházának plenáris üléstermében a piros, fehér, kék színű holland nemzeti trikolórt.

A nemzeti zászló elhelyezését Wilders mellett Kees van der Staaij, a kálvinista SGP párt képviselője is támogatta kijelentve, hogy a holland parlament alsóházának 1992-óta használt üléstermében helye van a nemzeti jelképnek, ezért azt láthatóvá kell tenni.



A javaslatot az Állatvédők Pártja (PvdD) öt képviselőjének kivételével valamennyi parlamenti párt támogatta.



A Jesse Klaver vezette Zöld Baloldal javaslatát, hogy a holland mellé az Európai Unió zászlaját is kihelyezzék, a parlamenti pártok nem fogadták el.



Wilders a döntést követően kijelentette, "hihetetlenül büszke", hogy a nemzeti zászló a holland nemzeti identitás jeleként látható lesz parlamentben.



Khadija Arib marokkói születésű munkapárti (PvdA) politikusasszony, a holland parlament alsóházának elnöke úgy nyilatkozott, hogy meg kellene fontolni azt is, hogy a zászlónak nem kellene-e lobognia.



"Az ugyan problémát jelentene, de egy hajszárítóval talán megoldható" - fogalmazott.

MTI