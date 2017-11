Emléktábla a forradalom felvidéki vértanújának

2017. november 3. 17:57

Emléktáblát lepleztek le pénteken a felvidéki Rozsnyón a helyi származású Hollmann Gábor főhadnagy tiszteletére, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc során halt hősi halált az Üllői úti Kilián laktanyában lezajlott harcban.

Az emléktábla elhelyezését a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (POFOSZ) kezdeményezte. Az általuk adományozott, kétnyelvű (magyar és szlovák) szöveget tartalmazó fekete márvány emléktáblát, Rozsnyó belvárosában, a Csemadok rozsnyói központjának falán helyezték el egy, a felvidéki magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezete által rendezett és Magyarország kassai főkonzulátusa által is támogatott emlékünnepség keretében.



Szalay Zoltán, a POFOSZ budapesti elnöke az emléktábla-avatáson mondott beszédében felidézte az 1956-ban az Üllői úti Kilián laktanyában történteket, illetve a rozsnyói születésű főhadnagy azokban vállalt szerepét, majd az áldozatokra, a "szabadság hőseire" való emlékezés fontosságáról beszélt. Kiemelte: minden nemzedék kötelessége felidézni a múltat, mert a múlt emlékei és tanulságai nélkül nincs tudatos jövő. Emlékeztetett, hogy az 1956-os forradalom indította meg a bolsevista világrendszer bomlását, s a forradalom áldozata segítette hozzá a Kárpát-medence népeit szabadságukhoz, a most elhelyezett emléktábla pedig az ő közös szabadságvágyuk jelképe lesz.



Hollmann Gábor személye - aki életét adta az elnyomó kommunista rezsim felszámolásáért folytatott harcban - konkrét kapoccsal köti 1956-hoz a rozsnyóiakat is, akik ugyancsak megszenvedték ennek a rendszernek az évtizedeit - jelentette ki Haraszti Attila kassai főkonzul. Elmondta: az Üllői úti Kilián laktanyában történteknél a szintén felvidéki származású, eperjesi születésű Maléter Pál, későbbi hadügyminiszter is ott volt, az ő emlékére nemrégiben tartottak emlékkonferenciát Eperjesen (Presov), ahol jövőre neki is szeretnének egy emléktáblát állítani.

MTI