Hős katonaorvosokra emlékezett a Nemzeti Fórum

2017. november 3. 22:15

Hős katonaorvosok tiszteletére tartott közös megemlékezést a Nemzeti Fórum Egyesület, a Honvédelmi Minisztérium és Józsefváros önkormányzata pénteken Budapesten, a magyar orvos hősi halottak emlékszobránál.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte: azon orvosokra, egészségügyi dolgozókra emlékeznek, akik a bajban önfeláldozóan, életük kockáztatásával is mentették az embereket.



A fideszes képviselő a VIII. kerületben, az Üllői úton lévő szobornál arról beszélt, hogy már nemcsak a szobornak, hanem az itt tartott megemlékező ünnepségeknek is - 2009 óta íródó - története van. Bármennyire is nagy a zaj, a politikai zaj, s "körülöttünk Európában a csatazaj", nekünk jól kell érzékelni a veszélyeket, s tudni "kell, mi az, amit hazánkért, a keresztény Magyarországért meg kell tenni" - mondta a kormánypárti politikus.



Németh Szilárd, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke köszönetet mondott minden honvéd-egészségügyi dolgozónak, aki egykor csatatereken harcolt, illetve napjainkban a frontokon, missziókban, kórházakban és a határokon, elsősorban a tranzitzónákban teljesít szolgálatot. Hozzátette: utóbbiaknak köszönhető, hogy a határokon "az egészségügyi határzár" is biztosított.



Úgy fogalmazott: különleges feladat, szerepkör a katonaság kötelékében szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozóké, ők két teljes embert kívánó hivatást töltenek be.



Kitért arra, hogy az emlékművet 1942-ben avatták fel, s akkor még az első világháború orvos hősi halottainak emlékére készült. Azóta a második világháborúban, az '56-os forradalom idején, és valamennyi harcokban, szolgálatteljesítés közben elesett honvéd-egészségügyi dolgozónak állít emléket, s az "önfeláldozás és a kötelezettség teljesítésének szimbóluma lett".

A Magyar Orvos Hősi Halottak emlékszobránál tartott megemlékezés 2017. november 3-án. A szobor az első és a második világháborúban, az 1956-os forradalom idején, és valamennyi harcokban, szolgálatteljesítés közben elesett honvéd-egészségügyi dolgozónak állít emléket. MTI Fotó: Mónus Márton



Kun Szabó István, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának parancsnoka kiemelte: kevés embert próbálóbb feladat van, mint azoké az orvosoké, ápolóké, mentőké, akik saját egészségük, akár életük kockáztatása árán kötelezték el magukat amellett, hogy mások életét megmentsék. Ennek kapcsán felidézte, sokan vannak, akik életmentés közben lettek akár harcok, akár betegség áldozatai.



A beszédek után a hős magyar orvosok életmentő munkájának és hősi önfeláldozásának elismerésére felállított józsefvárosi katonaorvosi emlékműnél koszorút helyezett el mások mellett Lezsák Sándor, Németh Szilárd, Kun Szabó István és Sára Botond (Fidesz-KDNP), Józsefváros alpolgármestere.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke koszorúz a Magyar Orvos Hősi Halottak emlékszobránál tartott megemlékezésen 2017. november 3-án. MTI Fotó: Mónus Márton

MTI