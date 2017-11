90 - Kubala Lászlóra emlékeztek a Ferencvárosnál

2017. november 3. 23:55

A Barcelona 90 éve született egykori sztárjára, a Ferencvárosból indult Kubala Lászlóra emlékeztek pénteken ünnepség keretében a Groupama Arénában, ahol egy vándorkiállítás nyílt a legendás labdarúgó tiszteletére.

A rendezvényen Kubatov Gábor, az FTC elnöke ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy Kubala László első élvonalbeli bajnoki mérkőzését a Ferencváros színeiben játszotta, s egész életében azt vallotta, hogy a vére zöld-fehér, s amikor Budapesten járt, mindig ellátogatott a klubhoz.



"Kubala László szegénysorból indult és világsztár lett, ezzel bizonyította, hogy semmi sem lehetetlen, és sokak példaképévé vált" - fogalmazott Kubatov Gábor, aki kihangsúlyozta: az ünnepségnek az adott aktualitást, hogy az 1956-os forradalom idején ezen a napon döntött úgy a Ferencváros elnöksége, hogy visszaveszik a klub színeit, címerét és a nevét.



A megemlékezés alkalmából Budapestre jött Kubala László családja is. Fia, Carlos azt mondta, nagyszerű érzés számukra, hogy visszatérhettek a gyökerekhez, s kiemelte, édesapját egy szívből jövő elkötelezettség kapcsolta a Ferencvároshoz.



"Régen volt ennyi Kubala ebben a stadionban" - zárta mondandóját.



A Barcelona képviseletében az a Josep Fusté elnöki tanácsadó méltatta Kubalát, aki elmondása szerint öt évig játszott együtt vele a katalán együttesben.



Kocsis Tibor, a Magyarok a Barcáért című film rendezője bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával, nemzetközi összefogással egész estés film készülhet Kubala Lászlóról.



Tobak Csaba, a Fradi Múzeum igazgatója részletesen is ismertette Kubala László életútját. Mint felidézte, a kiváló labdarúgó 1945-ben, alig 18 évesen igazolt a Ferencvároshoz, ahol a másfél évet töltött, s ezalatt 50 bajnoki mérkőzésen 33 gólt szerzett. Ekkor a katonai behívó elől Csehszlovákiába távozott, mivel ott éltek felvidéki rokonai. Az SK Bratislava játékosa lett, s előbb mutatkozott be a csehszlovák, mint a magyar válogatottban.



"A behívó azonban ott is utolérte, ezért visszaszökött, és a Vasas játékosa lett, a Fradi beleegyezésével" - elevenítette fel a történteket Tobak Csaba, aki kitért arra is, hogy Kubala 1948-ban a kommunista hatalomátvétel miatt Olaszországba menekült, majd eltiltása letöltése után 1950-ben a Barcelonához szerződött, amelyhez haláláig hű maradt.



A múzeumigazgató kiemelte: a Kuksinak becézett labdarúgó a Barcelonával négy bajnoki címet, két Vásárvárosok Kupáját nyert, valamint 1961-ben BEK-döntőt is játszott. Legsikeresebb kinti éve az 1952-es volt, amikor a Barca összesen öt kupát hódított el, s ez 2009-ig klubrekord volt.



A rendezvény végén bejelentették, hogy az öt serleg mind megtekinthető a Groupama Arénában pénteken megnyílt Kubala '90 vándorkiállításon, s külön kihangsúlyozták, ez az első alkalom, hogy ezek a trófeák elhagyták a Barcelona múzeumát. A november 20-ig látható tárlatot Sárfalvi Péter, a nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg.

MTI