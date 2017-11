Rétvári: az UNESCO alapszabályát is sérti a törvény

2017. november 4. 00:40

Az UNESCO alapszabályát is teljes mértékben sérti az új ukrán nyelvtörvény, hiszen az ENSZ oktatási szervezete szerint is mindenki számára biztosítani kell az anyanyelven történő tanulás lehetőségét - mondta pénteken Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Párizsban az MTI-nek, miután felszólalt az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános Konferenciájának 39. ülésszakán.

"Fontos volt az UNESCO közgyűlésén is megemlíteni, hogy Ukrajna visszalépett a nyelvhasználat terén, hiszen megvonja az ottani magyar kisebbségtől azt, hogy az anyanyelvén tanulhasson" - hangsúlyozta az államtitkár. "Azt kértem, hogy maga a szervezet is lépjen fel Ukrajnával szemben, miután Ukrajna sérti a magyarok jogait és az UNESCO alapdokumentumait, amelyeket korábban pedig aláírt", hogy a szervezet tagja lehessen - tette hozzá.



"Vissza kell állítani a magyarok jogait, és garantálni kell minden kárpátaljai magyar számára, hogy az anyanyelvén tudjon tanulni" - hangsúlyozta.



A plenáris ülésen az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a törvény ellen más országok, a többi között Görögország és Románia is tiltakozott.



Rétvári Bence a közgyűlést arról is tájékoztatta, hogy Magyarország külön szervezeti egységet hozott létre, mégpedig az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárságot. Ennek keretében Irakban, a Szentföldön vagy más ázsiai és afrikai országokban igyekszik a magyar kormány egyházi épületeket és műemlékeket helyreállítani.



A közeljövőben harminc libanoni templomnak a rekonstrukciója kezdődhet meg egy helyi egyetem együttműködésével, a magyar állam támogatásával - emlékeztetett az államtitkár. "Ezzel is a világörökségnek egy fontos részét tudjuk visszaállítani, amelyet az Iszlám Állam vagy egyéb konfliktusok romboltak le az elmúlt időszakban" - hívta fel a figyelmet a terrorszervezetre utalva.



Az ENSZ szakosított szervezetével való együttműködések közül az államtitkár kiemelte a Kodály-emlékévet, amelyet Magyarország és az UNESCO közösen hirdetett meg. Emlékeztetett arra, hogy az UNESCO tavaly felvette a szellemi kulturális örökség listájára a népzene Kodály-módszer szerinti megőrzését, Kodály Zoltán munkásságának elismeréseként pedig a 2017-es évet kiemelt Kodály-évfordulóként kezeli.



A Kodály-módszer egyébként a legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterébe került, ahova azokat a modellértékű módszereket veszi fel az ENSZ szakosodott szervezete, amelyeket nemzetközi szinten is terjesztésre érdemesnek, jó példának tart.



Rétvári Bence jelezte, hogy a világ vízkincsével kapcsolatos további magyarországi konferenciák kapcsán fontos együttműködés jöhet létre az UNESCO-val, amelynek közgyűlése külön tervet dolgozott ki a vízproblémák kezelésére.



"A kérdésben Magyarország világviszonylatban is az élen jár, hiszen már két világtalálkozót rendezett, és egy harmadik is tervbe van véve", Áder János köztársasági elnök kezdeményezésére - mondta az államtitkár.

MTI