Soros György környezetét is elérte a zaklatási botrány

2017. november 4. 00:47

Nem csillapodnak a kedélyek a hollywoodi producert elsodró Weinstein-botrány óta. A zaklatási ügyek mára maguk alá temették a hírhedt producer mellett Kevin Spaceyt, a Kártyavár Francis Underwoodját, és idehaza Marton Lászlót, a Vígszínház főrendezőjét is. Az angolszász sajtó most Soros György egyik legközelebbi munkatársát, beosztottját is a zaklatók és a nőverők között azonosította.

A brit Daily Mailben november 3-án megjelent ügy talán minden eddiginél súlyosabb zaklatási ügynek tűnik, a botrány pedig most nem máshol, mint az Egyesült Államok és a világ egyik pénzügyi központjában, a Wall Streeten robbant ki.

A 62 éves Howie Rubint, Soros György pénzügyi spekuláns egyik alapkezelő cégének korábbi vezetőjét ugyanis azzal gyanúsították meg, hogy megvert és megerőszakolt három floridai nőt egy bérelt lakásban. A másik súlyos vád, ami Soros egykori alkalmazottjával szemben megfogalmazódott, hogy 2010 óta egy kiterjedt embercsempész-hálózatot működtetett, a becserkészett nők tucatjait pedig egy manhattani pincében tartotta bezárva.

Az áldozatok embertelen bánásmódban részesültek: Rubin egyiküket annyira megverte, hogy elmozdult a mellimplantátuma, másokat elektrosokkolóval tett ártalmatlanná, mielőtt megerőszakolta volna őket. De előfordult olyan is, akit azzal fenyegetett, hogy ugyanúgy fogja őt megerőszakolni, mint a saját lányát. Számos áldozatnak plasztikai vagy fogászati beavatkozásra volt szüksége a súlyos bántalmazások után, olyan mértékű brutális fizikai erőszakot követek el az áldozatokon.

A három floridai nő által perbe fogott Rubinnak és tettestársainak nemi erőszak, súlyos testi sértés és illegális fogva tartás vádjaival kell szembenéznie. Az egyébként házas, és háromgyermekes Rubin 1982-ben a Salomon Brothers-nél kezdte pénzügyi karrierjét, amely a sikerek mellett a bukásoktól sem volt mentes: 1987-ben 377 millió dollárt veszített miatta a Merrill Lynch, miután a felettesei jóváhagyása nélkül indított kétes pénzügyi manővereket.

Ennek ellenére nem sokkal később a Bear Stearns-hez szerződött, ahonnan felsővezetőként és elsiemrt pénzügyi szakemberként vonult vissza. 2008-ban azonban Soros György hívására visszatért a szakmába, és hét éven keresztül, egészen 2015-ig vezette a milliárdos spekuláns egyik alapkezelőjét, tehát akkoriban, és utána még 7 éven át Soros György alkalmazottja volt, amikor a föntebbi súlyos bűncselekményeket elkövette.

