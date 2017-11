Kovács Zoltán New Yorkban tett látogatást

2017. november 4. 08:49

Kovács Zoltán kormányszóvivő magyarországi gazdasági és társadalmi kérdésekről folytatott megbeszéléseket a pénteken zárult kétnapos New York-i látogatásán.

A kormányszóvivő arról tájékoztatta az MTI-t, hogy megbeszéléseket folytatott az üzleti tanácsadással foglalkozó KPMG-nél, látogatást tett a befolyásos The Wall Street Journal vezető munkatársainál, találkozott a helyi magyar közösség tagjaival és két amerikai zsidó szervezet képviselőivel.



A KPMG-nél Kovács Zoltán a magyar gazdaság prioritásait vázolta, és a döntéshozók körében fontos üzleti-politikai lap, a The Wall Street Journal szerkesztőségében is elsősorban a magyar gazdaság iránt érdeklődtek. A kormányszóvivő az MTI kérdésére elmondta, hogy mindenütt elsősorban a magyar államháztartás rendbetétele és a sikeresnek tartott adóreform iránt mutattak nagy érdeklődést.



Kovács Zoltán elégedetten nyilatkozott a magyar közösség tagjaival tartott beszélgetéséről is, amelyre a New York-i Magyar Házban került sor. A kormányszóvivő úgy vélte, hogy gyarapodik a magyar iskolák diákjainak lélekszáma, gyakoriak és tartalmasak a magyar kulturális programok; mindez szerinte a magyar kormány a határokon kívül és a diaszpórában élő magyar közösségeket támogató politikájának köszönhető.



A kormányszóvivő pénteken megbeszélést folytatott két amerikai zsidó szervezet képviselőivel is. "Mindig jó nyitott és tisztességes párbeszédet folytatni" - mondta Kovács Zoltán e megbeszélésekről. A Rágalmazáselleni Liga (ADL) képviselőivel folytatott eszmecseréről az MTI-t tájékoztatva kiemelte: partnerei elismerően szóltak a polgári kormány eredményeiről, arról például, hogy a kormányzat zéró toleranciát hirdet antiszemitizmus ellen. A másik szervezet, az Amerikai Zsidó Bizottság (AJC) tagjaival történt találkozón elsősorban arról esett szó, hogy a jelenlegi körülmények között - amikor migrációs válság feszíti Európát - hogyan őrizhető meg a zsidóság biztonsága. Ennél a szervezetnél szó esett még a magyar-izraeli gazdasági kapcsolatok további erősítésének lehetőségeiről.



Kovács Zoltán ellátogatott a 2001. szeptember 11-i terrormerényletek Manhattan déli részén - a Világkereskedelmi Központ lerombolt tornyai helyén - kialakított emlékműhöz és múzeumba is.

MTI