Tömeges felmondások jöhetnek a Tescónál?

2017. november 4. 10:18

Lázonganak a tescós dolgozók: úgy tűnik, papíron maradnak a vállalat sztrájktárgyalásokon tett korábbi ígéretei, egyelőre ugyanis nemhogy nőne az áruházlánc alkalmazottainak száma, hanem tovább csökkent az állomány. A győri irodaközpontból és vidéki egységekből többtucatnyian mondtak fel az utóbbi időben a más cégek által kínált magasabb fizetések és a jobb munkakörülmények miatt – tudta meg a Magyar Idők.

Közel negyven dolgozó mondott fel nemrégiben a vecsési Tescóban, köztük az üzletvezető is, mivel az áruházláncnál általánosan jellemző létszámhiány ellenére a cég központjából azt az utasítást kapták, idén nem vehetnek fel újabb munkavállalókat. Márpedig az érintettek így nem vállalták tovább a megterhelő munkavégzést a multinacionális áruházláncnál.

Vannak ugyan üzletek – főképp a forgalmasabb helyeken –, ahol bővítik az állományt, azonban több olyan Tesco-egység működik az országban, ahol a dolgozók és a vásárlók napi tapasztalatai ellenére sem várható, hogy a karácsonyi bevásárlási szezon előtt gyarapodik a létszám. Ennek indoklása a munkáltató részéről az, hogy az adott üzlet nem teljesíti az előre kalkulált nyereséget, ezért nincs keret újabb munkavállalókra – értesült a Magyar Idők.

A cég szerint az előre kalkulált nyereséget nem teljesítő egységekben nincs keret új alkalmazottakra Fotó: Teknős Miklós

Azt is megtudtuk, hogy a bérszámfejtéssel foglalkozó győri központi irodában is sorra mondanak fel a dolgozók, mivel az átlagosan bruttó 250 ezer forintos fizetésükhöz képest százezerrel többet kínálnak ha­sonló munkakörökben a környékbeli cégek, ahol ráadásul kevesebb a munka és a felelősség is kisebb. – Egy tescós bérszámfejtő jellemzően 5-600 áru­házi alkalmazott ügyeivel foglalkozik minden hónapban, ami óriási teherrel jár. Egyre jobban zavarja az irodistákat, hogy más vállalatokhoz képest az anyagiakban nem érzik magukat megbecsülve a Tescónál, de más területen is csalódottak a munkavállalók.

Többen például abszolút kimaradnak a különféle ösztönzők, jutalmak köréből, és változatlanul probléma az egyes egységekben az is, hogy a létszámhiány miatt túlóráztatással, a munkavégzés nehéz körülményeivel kell megküzdeniük a dolgozóknak – mondta a Magyar Időknek a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. Bubenkó Csaba közölte: november 9-én újra tárgyalóasztalhoz ülnek a vállalattal, ahol napirendre kerülnek az eddig rendezetlen kérdések.

Ez amiatt vált ismét sürgetően fontossá, mert akadnak olyan Tesco boltok is, ahol kilátásba helyezték a munka­vállalók, hogy amennyiben a decemberi bevásárlási szezonra nem enyhül a helyzetük, más áruházakban helyezkednek el. Erre ráadásul egyre több lehetőségük van az ágazatban általánosan meglódult fizetések miatt, illetve azért, mert az országban valamennyi kereskedelmi egységben tárt karokkal fogadják a szakképzetteket, de az egyszerűbb munkakörökre jelentkezőket is.

Úgy tudjuk, Vecsésen kívül felmerült a tömeges felmondás lehetősége például egyes Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyei, illetve Balaton-környéki boltokban is, emellett több helyütt ismét fontolóra vették a dolgozók, hogy egységes tiltakozásukat fejezik ki nem teljesülő elvárásaik miatt.

A tovább apadó létszám a várhatóan jelentős forgalommal járó karácsonyi szezon előtt komoly érvágást jelenthet az áruházláncnak, ahol úgy tűnik, eddig elsősorban látszatintézkedésekkel igyekeztek csitítani a szeptember elején a magyar kiskereskedelemben elsőként sztrájkot előidéző, a cégnek mintegy kétmilliárd forint veszteséget okozó dolgozói elégedetlenséget, miközben a szakszervezetek képviselőit a létszámfejlesztés részletei kapcsán titoktartásra kötelezte a multicég.

