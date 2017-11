Ismét Lux-filmnapokat tartanak az Urániában

2017. november 4. 12:39

Magyarországon idén is az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatják be az Európai Parlament Lux-díjára jelölt döntős filmeket. A három alkotást november 8. és 10. között láthatja a közönség.

A Lux-filmnapok idei nyitófilmje szerdán Valeska Grisebach Western című alkotása lesz, amely egy szokatlan vendégmunkás-történetet mutat be - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A német-bolgár-osztrák koprodukcióban készült történet érdekessége, hogy Kelet- és Nyugat-Európa találkozását, átjárhatóságának kérdését nem a Nyugatra vándoroló kelet-európai, hanem fordítva: Bulgáriában dolgozó német munkások történetén keresztül dolgozza fel, a western műfaj stíluseszközeinek megidézésével. A film a Jameson CineFest - Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon fődíjat nyert, korábban pedig Cannes-ban versenyzett az Un Certain Regard szekcióban.



Amanda Kernell svéd-norvég-dán koprodukcióban készült, Számi vér (Sameblod) című filmdrámáját november 9-én vetítik. A harmincas években játszódó cselekmény a kisebbségi lét - a diszkrimináció, az asszimiláció, a lehetséges önérvényesítés - kérdéseit járja körül. A film idén áprilisban elnyerte a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a Hullámtörők-díjat, és 14 további nemzetközi fesztiváldíjjal is elismerték.



A zárónapon tűzik műsorra a francia Robin Campillo 120 dobbanás percenként (120 battements par minute) című drámáját, amely a kilencvenes évek Párizsába kalauzolja a nézőt, és dokumentarista formanyelvi megoldások, valamint archív anyagok segítségével enged bepillantást a korabeli AIDS-aktivizmus történetébe. A 70. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott film négy díjat is nyert, köztük a zsűri nagydíját és a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját is, emellett ez az alkotás Franciaország hivatalos nevezése a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára.



A Lux-díjért versengő három döntős filmet egy nemzetközi zsűri választott ki. Az alkotásokat a Lux-filmnapok keretében az Európai Unió mind a 28 tagállamában feliratozva vetítik a közönségnek.



A Lux-filmdíj az Európai Parlament filmművészeti díja, amelyet 2007 óta minden évben olyan alkotásoknak ítélnek oda, amelyek az európai kulturális sokszínűségről, az európaiak életéről és identitásáról, aktuális társadalmi kérdésekről szólnak.

MTI