NB I - Vereséggel búcsúzott Soprontól a Haladás

2017. november 4. 17:37

A Haladás 2-1-re kikapott Sopronban a vendég Paks csapatától szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában. A szombathelyieknek ez volt az utolsó mérkőzésük "albérletükben", ugyanis elkészült a stadionjuk.

A Haladás immáron hat bajnoki óta nyeretlen, miközben a Paks sikerével egy három mérkőzésből álló nyeretlenségi szériát tört most meg.



OTP Bank Liga, 15. forduló:

Swietelsky Haladás-Paksi FC 1-2 (0-0)



Sopron, 1100 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Tóth M. (91.), illetve Bartha (82.), Szabó J. (86.)

sárga lap: Simon Á. (72.)



Swietelsky Haladás: Király - Polgár, S. Wils, Jagodics, Bosnjak - Kiss B., Tóth M., Halmosi - Kiss T. (Martínez, 68.), Németh M. (Rácz, 88.), K. Mészáros (Williams, 58.)



Paksi FC: Verpecz - Vági, Lenzsér, Gévay, Szabó J. - Simon Á. - Papp K., Bertus, Bartha, Szakály D. (Haraszti, 74.) - Kulcsár D. (Hahn, 74.)



Az első félidőben gyakorlatilag mindkét kapus munka nélkül maradt, inkább a mezőnyben "csordogált" a játék, majd szórványos füttyszó kísérte a csapatokat az öltözőbe.



A folytatásban sem nagyon változott a játék képe, a támadók rendre rossz megoldásokat választottak, így sokáig egyetlen komoly helyzet sem alakult ki.

A 82. percben aztán az egyetlen igazi lehetőségét gólra váltotta a vendégcsapat, igaz, Bartha találatához a szerencse is kellett. Négy perccel később egy szöglet után újra egy "lecsorgóból" szerzett gólt a Paks - a védő Szabó volt eredményes -, ezzel el is dőlt a három pont sorsa. Tóth 91. percben szerzett gólja csak szépségtapasz volt hazai oldalon.

MTI