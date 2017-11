NB I - A Videoton egy félidő alatt elintézte a meccset

2017. november 4. 17:43

A Videoton az első félidőben lőtt három góllal alapozta meg a sereghajtó Mezőkövesd elleni sima, 4-0-s győzelmét a felcsúti Pancho Arénában, a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 15. fordulójában.

A székesfehérvári csapat jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte a Ferencvárost, s az élre állt a tabellán.



OTP Bank Liga, 15. forduló:

Videoton FC - Mezőkövesd Zsóry FC 4-0 (3-0)



Felcsút, 1233 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Lazovic (7., 66.), Henty (16.), Scepovic (36.)

sárga lap: Scepovic (45+2.), Vinícius (61.), illetve Szalai A. (13.), Cseri T. (25.)



Videoton: Kovácsik - Fiola, Vinícius, Juhász R. (Tóth B. 71.), Stopira - Nego, Varga J., Pátkai - Lazovic (Szabó B. 77.), Scepovic, Henty (Géresi 62.)



Mezőkövesd: Tujvel - Lázár P., Hudák, Szalai A., Vadnai - Iszlai, Koszta, Mlinar (Tóth B. 46.), Keita, Cseri T. (Baracskai 46. helyette Strestík 73.) - Novák Cs.



Lazovic kiválóan eltalált szabadrúgásával már a mérkőzés elején vezetést szerzett a Videoton. Hátrányba kerülve a Mezőkövesd támadott inkább, de ismét a hazaiak lőttek gólt, méghozzá érdekes körülmények között: Lazovic kiugratásából Henty volt eredményes, az asszisztens nem jelzett lest, de úgy tűnt, Karakó befújta, majd később a játékvezető mégis megadta a találatot. A folytatásban is többet birtokolta a labdát a vendégcsapat, mégis a fehérváriak növelték előnyüket: Lazovic beadását Scepovic továbbította a kapuba.



Szünet után visszavettek a tempóból a csapatok: a Mezőkövesd láthatóan beletörődött a vereségbe, míg a Videoton nem erőltette a góllövést. Egy szép támadás végén Lazovic négyre növelte a hazai előnyt, egyben beállította a végeredményt is.

MTI